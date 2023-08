Antwerp laat geen spaander heel van een dramatisch Kortrijk, Janssen legt er 3 in het mandje

‘t Is dat er een groot scorebord op de Bosuil hangt, of we hadden een telraam nodig. Antwerp haalde stevig uit tegen een beschamend zwak KV Kortrijk. 6-0, een vrijdagavond in feeststemming op de Bosuil.

“Het grootste gevaar tegen KV Kortrijk? Onderschatting.” Mark van Bommel had zijn jongens op scherp gezet. Mocht ook wel, na dat slappe vertoon tegen Anderlecht een week geleden. Antwerp had eens nood aan een overtuigende prestatie dit seizoen. In de Supercup had het ondanks al dat overwicht penalty’s nodig tegen KV Mechelen. Tegen Cercle Brugge bleef het bij dat ene doelpuntje - een owngoal dan nog. Met de eerste helft in het Lotto Park als dieptepunt. Dan wil je op een vrijdagavond niet in het mes lopen tegen de rode lantaarn.

Wel... Antwerp speelde dit seizoen niet al te veel voorbereidingswedstrijden. Slechts drie. Maar het had er veel van weg dat het gisteren voor rust tegen een lokale provincialer aan het oefenen was. Een hoopje los zand, meer stelde Kortrijk niet voor. En zoals dat gaat in een oefenpot, mag het telraam dan al eens boven worden gehaald. Eén, twee, drie... En vier. Na 45 minuten. Rond minuut 22 wou doelman Jean Butez het leer eens voelen. Ging hij doodleuk een bal vragen aan de ballenjongen achter doel.

Volledig scherm © BELGA

Op dat moment hadden Radovanovic en Wasinski de bal net over hun eigen doellijn gewerkt voor de 2-0. Knullig. Een paar minuten eerder had Antwerp de score al geopend na een knappe combinatie op links tussen Ondrejka en Avila, en Janssen die al even heerlijk in doel verlengde. Kortrijk stelde daar werkelijk niets tegenover. Wanneer er eens een bal per toeval doorgekopt werd in de rug van Alderweireld en De Laet, haalde Avila de doorgebroken Kadri vrij eenvoudig terug bij.

Schietoefeningen

Antwerp voetbalde ongestoord verder. Bij momenten leken het wel schietoefeningen. Janssen trapte eens op Vandenberghe, ook Ekkelenkamp miste oog in oog met de doelman van Kortrijk na een ingestudeerd nummertje. Had de Nederlander dat afgekeken van z’n landgenoten op het WK tegen Argentinië? Het had er alle schijn van.

Halfweg stond het al 4-0. Janssen tekende koelbloedig - en opnieuw moederziel alleen gelaten - voor z’n tweede van de avond. Van Bommel mag gerust zijn: de diesel begint stilaan op gang te komen. Kerk duwde er nog een vierde bij, opnieuw na slap verdedigen. Tussendoor had Edward Still al ingegrepen door linksachter Oprut na een dramatische partij uit zijn lijden te verlossen.

Volledig scherm © Photo News

Wat zeg je dan tegen je manschappen tijdens de pauze, Still zijnde? Trachten de schade te beperken? Ze begonnen er alleszins met goeie moed aan bij Kortrijk, en staken de koppen nog even samen aan de middencirkel. Tien minuten hielden ze ook stand, maar toen bood Mehssatou de vijfde Antwerpse treffer in cadeauverpakking aan. Hattrick voor Janssen, nog voor het uur.

Geen record

In de tribunes begonnen ze zich stilaan af te vragen hoeveel de recordzege van Antwerp in eerste klasse bedroeg. Wie er in 1975 al bij was, kon vlot antwoorden: 7-0, tegen AS Oostende. Louis van Gaal stond toen nog op het veld bij Antwerp, en Guy Thys was er coach. Toen Muja de 6-0 heerlijk in de winkelhaak schilderde met z’n ‘mindere’ linker, met nog 25 minuten te spelen, leek dat record al helemaal voor de vuilbak bestemd. Debutant Ejuke hield het graag nog spannend - hij gaf Vandenberghe nog een kans. De Nigeriaan maakte een gretige indruk. Antwerp haalde in de slotminuten de voet van het gaspedaal. 6-0, daar kon iedereen wel vrede mee nemen. Qua vertrouwensboost kan het alleszins tellen, anderhalve week voor dat duel tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb.

En Butez? Die ging nog een paar keer op bezoek bij de ballenjongens.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afzwaaier Audoor Audoor neemt een afvallende bal in één keer op de slof, maar het schot van de Club-huurling gaat huizenhoog over. Youssef Challouk wordt vervangen door Habib Guèye Michel Ange Balikwisha wordt vervangen door Alhassan Yusuf Felipe Avenatti wordt vervangen door João Silva Mbayo over Eindelijk eens KV Kortrijk. Mbayo komt naar binnen en probeert Butez onder vuur te nemen met zijn goede linker, maar zijn schot mist precisie en verdwijnt over het doel van Butez. Plaatsballetje Ejuke Nieuwkomer Ejuke is goed ingevallen. Hij wil Vandenberghe verrassen met een plaatsballetje, maar Vandenberghe gaat goed plat. Martin Wasinski wordt vervangen door Youssef Challouk Massimo Bruno wordt vervangen door Lars Montegnies Vincent Janssen wordt vervangen door George Ilenikhena Gyrano Kerk wordt vervangen door Anthony Valencia 6-0 GOAL van Arbnor Muja! Invaller Muja krult het leer enig mooi voorbij Vandenberghe in doel, maar ook nu zag KVK er niet goed uit. Deze keer was het aanvoerder Kadri die dom balverlies leed. © BELGA Jurgen Ekkelenkamp wordt vervangen door Arbnor Muja Jurgen Ekkelenkamp wordt vervangen door Chidera Ejuke Ejuke maakt zijn debuut voor de 'Great Old'. Fantastische reflex Vandenberghe Gelukkig heeft KVK nog een goede doelman onder de lat staan. Vandenberghe gaat prima plat op een schot van Ekkelenkamp. 5-0 GOAL van Vincent Janssen! Antwerp was nog niet gevaarlijk geweest in de tweede helft, maar Kortrijk geeft een doelpunt zomaar cadeau. Janssen straft dom balverlies van Mehssatou af en heeft zijn hattrick beet. © Photo News Gele kaart voor Dylan Mbayo Janssen over Kortrijk is goed begonnen aan de tweede periode, maar toch kan Antwerp opnieuw de neus aan het venster steken. Janssen besluit over de kooi van Vandenberghe. Gele kaart voor Martin Wasinski Tweede helft afgetrapt

laad meer Statistieken Opstelling