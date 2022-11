Antwerp kruipt door het oog van de naald in Beveren: Great Old haalt het na strafschoppen en vroege rode kaart, Mbokani scoort twee keer tegen ex-club

RWDM en KV Kortrijk zochten na een flauwe eerste helft met een brilscore de kleedkamers op. De thuisploeg schoot het best uit de startblokken, maar KVK nam nadien het commando over. De tweede periode had meer om het lijf. Botella kapte op het uur Radovanovic uit en schoot de openingsgoal door de benen van Vandenberghe tegen de touwen. Kortrijk was evenwel niet aangeslagen en kwam via invaller Bruno opnieuw op gelijke hoogte. Hij nam een voorzet van D’Haene in één tijd héérlijk op de slof, maar daar bleef het niet bij. De ex-speler van onder meer Anderlecht en Charleroi zorgde met zijn tweede treffer van de avond dat het bekeravontuur van KV Kortrijk nog niet voorbij is. Messaoudi maakte er in de absolute slotfase nog 1-3 van. (IVDA)