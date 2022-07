Antwerp krijgt betFIRST als hoofdsponsor, ondanks nakend verbod op gokreclame: “Dit gaat in tegen de geest van de wet”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat Antwerp na vier jaar Ghelamco in zee gaat met een nieuwe hoofdsponsor is op zich geen slechte zaak. De club was de jongste jaren wel héél afhankelijk geworden van voorzitter Paul Gheysens en dus is wat financiële inbreng vanuit een andere hoek mooi meegenomen. Alleen: de keuze om met betFIRST een partnership aan te gaan, doet wel wenkbrauwen fronsen.

Begin mei had minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) immers nog aangekondigd dat gokreclame in de toekomst verboden zal worden. Sponsoring door gokbedrijven in de sportwereld kan niet meer vanaf 1 januari 2025 (ten minste als Europa en de Raad van State een Koninklijk Besluit hieromtrent bekrachtigen). Antwerp en betFIRST lieten dat niet aan hun hart komen, want ze sloten een samenwerking af voor… vijf jaar.

Enorm trots

Hoeveel geld betFIRST exact neertelt, raakte niet bekend. Maar het is hoe dan ook een substantieel bedrag. “We zijn enorm trots, want deze overeenkomst met betFIRST is één van de grootste sponsordeals uit de clubgeschiedenis”, stelt Dirk Van Oekelen, Chief Operations Officer van Antwerp. “Samen met Ghelamco en de familie Gheysens, die onlosmakelijk met de club verbonden blijven, zal betFIRST de ontwikkeling van Antwerp FC helpen verderzetten. Dit is een nieuwe mijlpaal in die ontwikkeling.”

Bij betFIRST spreekt men dan weer van een logische stap. “De klik met Antwerp was er meteen”, zegt Timothy Mastelinck, Chief Marketing Officer van betFIRST en trouwe fan van het stamnummer 1. Antwerp en betFIRST benadrukken verder gretig dat de sponsorcenten niet alleen naar het sportieve luik zullen gaan, maar ook naar de Antwerpse community-werking.

Volledig scherm © Photo News

Tegen geest van wet

Da’s natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar er blijft dus het gegeven dat gokreclame op relatief korte termijn volledig zal worden verboden. “Daar is ook een groot draagvlak voor”, reageert Katleen Peleman van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, gokken en gamen. “Het is aangetoond dat gokreclame mensen triggert en gokken normaliseert. Wij betreuren dat er alsnog zulke sponsorcontracten worden afgesloten. Dit toont aan dat je niet op zelfcontrole van de goksector moet rekenen. Op deze manier gaat men in tegen de geest van de wet.”

Dat Antwerp en betFIRST hun lot zelfs tot midden 2027 aan mekaar verbinden, is des te opvallender. “Laat het duidelijk zijn: deze sponsordeal was al rond voor de minister met zijn plan naar buiten kwam”, beweert Timothy Mastelinck. “In 2011 heeft de overheid gekozen om de kansspelmarkt te reguleren, met een duidelijke zorgplicht naar de consument toe. Dit samenwerkingsmodel met maatschappelijke projecten is dé manier voor een duurzame langetermijnsponsoring.” Op het kabinet van Van Quickenborne stelt men ten slotte duidelijk dat de duurtijd van het contract in conflict is met de uitgewerkte regeling. Benieuwd hoe de betrokken partijen dat in 2025 gaan aanpakken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.