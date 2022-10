Antwerp kent weinig problemen met matig Oostende, kloof met RC Genk blijft 1 punt net voor topper

Jupiler Pro LeagueAntwerp gaat de topper van zondag tegen Racing Genk in met één puntje minder dan de leider. De Great Old had donderdag geen kind aan een matig Oostende en won met duidelijke cijfers. Wordt 21 op 21 voor eigen volk dit weekend 24 op 24?

Op een doordeweekse dag kan je in de vooravond in en rond Antwerpen wel eens in een file terecht komen. Bij KV Oostende weten ze dat nu ook. De Oostendse spelersbus reed zich vast in het verkeer, waardoor Antwerp-KVO een kwartiertje later van start ging. ’t Moet zijn dat de jongens van Yves Vanderhaeghe wat versuft het veld op stapten, want binnen de drie minuten was het al bingo voor Antwerp.

Ritchie De Laet nam een aflegger van Vincent Janssen in één tijd op de slof en zag de bal vervolgens keihard binnen vliegen. De Laet was één van de drie ‘nieuwkomers’ in Antwerps basisploeg na de pandoering van vorig weekend op Standard. Balikwisha en Stengs waren de andere twee. Bij Oostende rolden er zelfs zes koppen na de 1-6 nederlaag van zondag tegen Union.

Maar om nog even over Ritchie De Laet verder te gaan: de Antwerpse publiekslieveling had er na zeven keer bankzitten in de vorige acht matchen duidelijk zin in. Ritchie rende zijn flank af, liet zich betrekken in de combinatie, poortte een tegenstander, gooide er een scherpe tackle tussen en leek zelfs nóg eens te gaan scoren. De VAR stak echter een stokje voor die tweede treffer. Aangever Janssen bleek nipt buitenspel te staan. Voor de rest onthielden we van de eerste helft: rustig meesterschap van de thuisploeg met een bedrijvige Janssen diep in de spits.

De tweede helft begon met twee wissels aan Oostendse zijde en een heel bizarre fase. Nadat Janssen en Urhoghide samen in een grondduel gingen, caprioleerde de bal tot bij Cameron McGeehan, die vanuit buitenspelpositie binnen schoot. De hamvraag leek te zijn of de bal nu van Janssens of Urhoghide’s voet kwam. Ref Bert Put keurde – na het bekijken van de Tv-beelden - de gelijkmaker zowaar af wegens een fout op Janssen.

Niet veel later incasseerde Oostende een tweede, fatale dreun. Stengs gooide in tot bij Janssen, die zette voor en aan de tweede paal verdubbelde Ekkelenkamp de score: een rood-wit doelpunt met een oranje randje. De rest van de partij deed er niet meer toe, al moet je met zo’n uitleg bij Michael Frey niet afkomen. De Zwitser viel in de slotfase gretig als altijd in en pikte nog een goaltje mee. 3-0 werd ook de eindstand. Opdracht volbracht voor Antwerp en op naar de topper zondag. Oostende blijft onder het degradatiestreepje hangen en mag zich gaan opmaken voor een ‘kelderduel’ tegen Zulte Waregem.

