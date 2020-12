Antwerp-kapitein Haroun krijgt af te rekenen met racisme: “Trieste wereld”

RSC Anderlecht Kompany dag voor thuismatch tegen Oostende: “Fantas­tisch nieuws rond Yari Verschae­ren”

12:01 Trekt Anderlecht na zijn sterke partij vrijdagavond tegen Racing Genk de lijn door en pakt het nog eens 6 op 6? Dan moet paars-wit dinsdagavond (21u) voorbij KV Oostende, dat na zeges tegen AA Gent en Cercle zelf kan terugblikken op 6 op 6. In een persmoment sprak Vincent Kompany zonet over onder andere Yari Verschaeren, die tegen Genk op het eerste gezicht zwaar gekwetst de strijd moest staken. “Fantastisch nieuws dat hij geen breuk heeft opgelopen”, zei Kompany. “Zelf dacht Yari dat het veel erger zou zijn en dat er heel veel in het gevaar was, waaronder het EK komende zomer. (lacht) Nu heeft hij geluk: hij kan tijdens de kerstdagen bij de familie zijn We hopen hem in januari terug op de training te zien”. (dadelijk meer)