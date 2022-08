Antwerp kaapt Ekkelenkamp nog weg voor de neus van Club Brugge, Paul Gheysens: “Als dat klopt, is het volledig de verdienste van Overmars”

De Nederlandse middenvelder werd grotendeels opgeleid bij Ajax en speelde vorig seizoen dus in de Bundesliga, maar daar kon hij niet doorbreken. Ekkelenkamp is multi-inzetbaar. Hij kan op de acht, de tien of op de flank in uiterste nood.

Ook vorige zomer kwam het tot een opvallend transferduel tussen Club en Antwerp. Beide topclubs aasden toen op Michel-Ange Balikwisha. Antwerp won uiteindelijk de strijd en de winger verhuisde voor een miljoenensom naar de Bosuil.

Quote Als Ekkelen­kamp niet komt, zoals nu, dan is dat een speler waar ik geen mening over moet hebben. Club-trainer Carl Hoefkens

Club-trainer Carl Hoefkens kreeg zonet ook een vraag over het dossier op zijn persconferentie in aanloop naar de competitiematch tegen Zulte Waregem van morgenavond. “Ik heb het eerder al gezegd: ik hou me enkel bezig met de spelers die hier zijn en waarmee ik kan werken”, aldus Hoefkens. “Als Ekkelenkamp niet komt, zoals nu, dan is dat een speler waar ik geen mening over moet hebben. Dat was vanaf de eerste dag mijn visie en dat zal niet veranderen.”

Quote De aanwezig­heid van Overmars is voor veel spelers een extra factor om voor Antwerp te kiezen. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens was zelf naar eigen zeggen niet op de hoogte dat de Nederlandse middenvelder alsnog van gedacht veranderd was. “Is er beweging in het dossier? Dan is dat volledig de verdienste van Marc Overmars, daar hou ik me niet mee bezig. De aanwezigheid van Overmars is voor veel spelers een extra factor om voor Antwerp te kiezen. Ik denk niet dat wij nog een nieuw bod hebben gedaan, maar ik durf er niets met zekerheid over zeggen.”

