Antwerp heeft owngoal en strafschop nodig om voorbij Cercle Brugge te geraken, maar doet wel prima zaak in titelstrijd

Na anderhalf uur zwoegen heeft Antwerp tegen een stug Cercle Brugge de drie punten thuis gehouden. De winst voor de thuisploeg was verdiend, al had ze ook wel een Brugse owngoal en een goedkope strafschop nodig. Hoe dan ook: Antwerp doet een prima zaak in de titelstrijd. Het nadert tot op drie punten van Union.

Parijs-Roubaix of niet, op de Bosuil werd er zondagnamiddag ook gewoon gevoetbald. Al moeten we zeggen dat de Hel van Deurne-Noord in de eerste helft wat minder fel brandde dan de Hel van het Noorden. Beide teams toonden wel overgave, maar heel veel spektakel leverde dat aanvankelijk niet op.

Het grootste gevaar in de beginfase kwam er nog na een lukrake lange bal van Bataille. De wederoptredende Vincent Janssen kon zo alleen op de keeper af, maar de Antwerpse clubtopscorer geraakte niet voorbij Radoslaw Majecki. Ook Vermeeren en Stengs waagden voor de pauze hun kans, zonder succes.

Dan was Cercle aan de overkant doeltreffender. Op slag van rust kon good old Dino Hotic, voor het eerst sinds half januari nog eens in de basis, de score openen. Bij die goal had de Antwerpse defensie wat doortastender kunnen verdedigen, maar dat konden aangever Gboho en afwerker Hotic zich niet aantrekken. Halfweg had Cercle een 0-1 voorsprong en Antwerp een probleem.

Volledig scherm © Photo News

In een poging om de bakens te verzetten, bracht Antwerp-coach Mark van Bommel bij de start van de tweede periode Gyrano Kerk in plaats van de bleke Michel-Ange Balikwisha. Iets voorbij het uur leek die ingreep te gaan renderen, toen Kerk op aangeven van Vermeeren de bal lekker tegen de touwen knalde. Helaas voor de thuisploeg was er voorafgaand buitenspel van De Laet: weg gelijkmaker.

Antwerp voerde de druk nog wat verder op en met wat hulp van de bezoekers lukte scoren dan toch. Nadat Majecki het bos in ging bij een door Stengs genomen vrije trap verwerkte Boris Popovic de bal ongelukkig in eigen doel. Het zag er allemaal niet uit, maar met wat vertraging was de 1-1 een feit.

Volledig scherm © BELGA

De Great Old wou meer en vijf minuten voor tijd kreeg men ook meer. Na een discutabele fase legde ref Van Driessche de bal op aangeven van de VAR op de stip. Bezoeker Somers leek Stengs gewoon te willen afhouden in een mannelijk duel en kreeg daarbij de bal ongewild tegen de arm aan. Een paar weken geleden had Antwerp tegen Charleroi volgens ons veel meer recht op een elfmeter, maar toen kwam die er niet… Wat er ook van zij: Toby Alderweireld zette de strafschop feilloos om en bezorgde zijn ploeg zo de volle buit. Antwerp blijft zo volop meedraaien in de bovenste regionen, terwijl Cercle een slechte zaak doet in de strijd om Play-off 2.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.