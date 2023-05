Antwerp, Genk of Union? Bloedstollende titelstrijd, maar wiskunde schuift één duidelijke favoriet naar voren

“Antwerp zit in de driver’s seat”: ook voor Marc Degryse is Great Old nu licht favoriet voor titel

Antwerp heeft na een overwinning in de topper tegen Genk de koppositie in de titelrace overgenomen. De Great Old blijft zo in de goede flow, na eerder de bekerwinst en de zege tegen Union. “Het geloof in de dubbel is er”, ziet onze huisanalist Marc Degryse. “De druk ligt nu bij Antwerp, maar Van Bommel weet dat met zijn ervaring wel goed te managen. Een pluim voor hem.”