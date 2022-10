Antwerp gaat met pijnlijke 3-0-cijfers onderuit bij Standard na dramatische openingsfase en is leider af: “Een totale offday”

Jupiler Pro LeagueAntwerp is leider in de Jupiler Pro League af. En vooral de manier waarop zal pikken bij de Great Old. De 3-0-eindstand stond al na 9 (!) minuten op het scorebord. Standard was scherper, gretiger en efficiënter, en sluipt richting top vier.

Je zal maar die persoon zijn die nog snel even om een biertje ging aanschuiven bij de aftrap.

2. 4. 9.

Geen oplijsting van de rugnummers, wel de minuten waarin de Luikse doelpunten vielen. 3-0, jongens.

Bij Antwerp wisten ze niet wat hen overkwam. In elk duel overrompeld, elke tweede bal ging verloren. Eerst liet Bataille zich twee keer te simpel aftroeven door Donnum, die Balikwisha de 1-0 voorschotelde. Twee minuten later wandelde Dragus veel te makkelijk tussen de Antwerpse pionnen, om dan de 2-0 in de kruising te schilderen. En alsof dat nog niet genoeg was, duwde Canak het mes nog wat dieper in de gapende wonde in minuut 9.

3-0, jongens. Dat Radja Nainggolan in aanloop naar de match aan een E-sigaretje aan het lurken was, was al snel niet meer het topic van de namiddag.

Na een kwartier greep Van Bommel in. Vines naar de kant, met De Laet schakelde hij over naar een driemansdefensie. Bij Standard haalden ze op hun beurt de voet ietwat van het gaspedaal, wat enkele kansjes voor Antwerp opleverde. Alderweireld en Muja stelden Bodart op de proef, maar die kende niet al te veel moeite met die pogingen.

“Aux armes” klonk zelden zo luid op Sclessin na amper een half uur voetballen. Het Antwerps vak reageerde onsportief door een vuurpijl op het veld te gooien.

Nainggolan en Stengs moesten na de pauze de aanvoer naar het spitsenduo Janssen-Frey helpen verbeteren. De gevaarlijkste man was nog Alderweireld, die een bal net voor z’n neus gekeerd zag en daarna een volley de tribune in ramde. Maar Standard hield makkelijk stand. Daarvoor had het de naar de B-kern verbannen Amallah en de geschorste Zinckernagel niet eens nodig. De stand na 9 minuten werd ook de eindstand. Na Club Brugge gaat dus ook Antwerp met 3-0 voor de bijl.

Antwerp is dus leider af na die 3 op 9, Racing Genk - dat gisteren al won van OHL - neemt de fakkel over. De Rouches, die duiken na die magere seizoensstart nu (even) de top vier binnen.

Laat ons hopen dat het op z’n minst heeft gesmaakt, dat pintje.

Vincent Janssen: “Na zo’n wedstrijden moet je in de spiegel kijken”

Vincent Janssen moest niet lang zoeken naar waar het verkeerd liep vandaag voor Antwerp. “Dat weet iedereen, denk ik. In de eerste tien minuten", sprak de Nederlandse spits van de ‘Great Old’ voor de microfoon van Eleven. “Die zwakke beginfase kost ons de wedstrijd. Waarom we zo slap begonnen? Daar heb ik niet meteen een verklaring voor. Of het een mentaliteitsprobleem is? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we allemaal een totale offday hadden. Iedereen, stuk voor stuk. Na zo’n wedstrijden moet je gewoon in de spiegel kijken.”

Er wacht Antwerp de komende weken een zwaar schema. Baart deze nederlaag Janssen zorgen? “Niet echt. We spelen meestal beter tegen betere ploegen. Maar ge zullen ons wel opnieuw moeten opladen.”

