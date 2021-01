Antwerp-fans maken met spandoek nog eens duidelijk dat ze Lamkel Zé kwijt willen: “Nog 4 dagen”

Aan de Bosuil werd immers een spandoek opgehangen waarop ‘4 days left' te lezen staat. Een verwijzing naar het sluiten van de transfermercato op maandag (met vandaag erbij eigenlijk nog vijf dagen).

Onder Frank Vercauteren speelt het Kameroense ‘enfant terrible’ weer mee met de A-ploeg van de ‘Great Old’. In de laatste drie matchen stond de aanvaller telkens aan de aftrap, tegen Cercle scoorde hij ook. Dat Lamkel Zé deze winter zou vertrekken, is oud nieuws. En het is eigenlijk ook de enige reden waarom hij weer in de A-kern zit: zijn marktwaarde weer opdrijven.

Volledig scherm © BELGA

Boter bij de vis

De interesse is recent ook concreter geworden. Zo zijn er zowel in Turkije als in de Emiraten enkele clubs die de Kameroener willen bekeren én er voor willen betalen ook. Want, ondanks alles, wil Antwerp uiteraard nog steeds boter bij de vis. Lamkel Zé is eigenlijk nú al geen Antwerp-speler meer, maar nog louter een bedrag. Logisch, de Great Old legde in 2018 ruim 1 miljoen neer voor Lamkel Zé en wil daar een veelvoud van terug.

De fans zullen al blij zijn als Lamkel Zé vertrekt, getuige nu ook het spandoek. Er is zelfs een aparte internetpagina met de vraag of hij al weg is. Vorige donderdag werd ook al een spandoek gehangen aan de hoofdingang van de Bosuil, met een niet mis te verstane boodschap: ‘La direction du club: putes de LZ’. Vrij vertaald: ‘Het clubbestuur is de hoer van Lamkel Zé’.

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA