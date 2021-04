Antwerp en teammanager Leidgens gaan “in onderling overleg” uit elkaar

Afgelopen weekend werd in Gazet Van Antwerpen nog een uiterst negatief beeld opgehangen van Leidgens en zijn rol als teammanager. Leidgens werd vier jaar geleden door Luciano D’Onofrio binnengehaald in de club. D’Onofrio had en heeft een groot vertrouwen in zijn rechterhand. Dat de club afscheid neemt van Leidgens zonder daarin D’Onofrio te kennen, is een veeg teken. In de entourage van Luciano D’Onofrio wordt gefluisterd dat hij zijn contract dat deze zomer afloopt mogelijk dan ook niet zal verlengen. D’Onofrio was ook al niet aanwezig op de match tegen Moeskroen van gisteravond.

Leidgens en D’Onofrio onthouden zich van commentaar, Antwerp stuurde een kort statement de wereld in. “De club heeft de voorbije dagen samen met Frédéric Leidgens vastgesteld dat het onmogelijk is geworden om zijn job naar behoren te blijven uitvoeren. Dit als gevolg van het artikel in GVA en de commotie die daarop ontstaan is omtrent zijn persoon. De club benadrukt nogmaals allerminst de tonaliteit en bedenkelijke tot foutieve inhoud van dit artikel te kunnen waarderen en beschouwt deze als compleet misplaatst. Omdat werkomstandigheden optimaal horen te zijn om in teamverband prestaties te leveren, is in onderling overleg beslist uit elkaar te gaan. De club bedankt Frédéric voor zijn inzet tijdens de voorbije 4 seizoenen en wenst hem heel veel succes toe in zijn verdere carrière.”