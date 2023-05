Antwerp en Racing Genk boven en slechts één speler van Union en Club Brugge: dit is volgens de Gouden 11 de ideale ‘mixed eleven’ van de ploegen in de Champions’ play-offs

Gouden 11De Champions’ play-offs zijn halverwege. Aan de hand van de punten die de spelers van de vier deelnemende ploegen sprokkelden in de Gouden 11 , stelden we een ‘mixed eleven’ samen. Ga jij akkoord met ons elftal? Of maak je een andere keuze? Het is nog niet te laat om jouw eigen droomploeg te registreren en zo prachtige prijzen te scoren.

Doelman: Jean Butez (Antwerp, 17 miljoen euro, 128 punten)

De Franse goalie hield dit seizoen al twintig keer (!) zijn netten schoon. Met enkele knappe reddingen heeft hij Antwerp al meermaals rechtgehouden. Kan Butez de ‘Great Old’ ook kampioen maken?

Rechtervleugelverdediger: Daniel Muñoz (Racing Genk, 18 miljoen euro, 112 punten)

Muñoz scoorde dit seizoen al acht keer en kroop ook vijf maal in de rol van aangever - fabelachtige cijfers voor een vleugelverdediger. In de Champions’ play-offs maakte hij de belangrijke gelijkmaker in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge, maar de Colombiaan speelde zowel tegen Antwerp als tegen Union een flauwe partij.

Centrale verdediger: Toby Alderweireld (Antwerp, 26 miljoen euro, 139 punten)

Rots in de branding centraal achterin bij Antwerp. De voormalige Rode Duivel is zowel op als naast het veld enorm belangrijk voor de huidige leider in de Jupiler Pro League.

Centrale verdediger: Willian Pacho (Antwerp, 12 miljoen euro, 122 punten)

De Ecuadoriaan speelt een fantastisch campagne en verkast volgend seizoen voor 16 miljoen euro naar het Duitse Frankfurt.

Linkervleugelverdediger: Gerardo Arteaga (Racing Genk, 16 miljoen euro, 16 punten)

Net als zijn maatje Muñoz heeft Arteaga een enorm loopvermogen. Met Kayembe krijgt hij er volgend seizoen een te duchten concurrent bij.

Verdedigende middenvelder: Bryan Heynen (Racing Genk, 19 miljoen euro, 100 punten)

De aanvoerder van de Limburgers werd nog niet opgeroepen voor de Rode Duivels, maar verdient misschien stilaan een selectie. Heynen trof dit seizoen al tien keer raak en gaf eveneens vier assists.

Aanvallende middenvelder: Teddy Teuma (Union, 22 miljoen euro, 111 punten)

Teuma is een lust voor het oog en stuwt ook dit seizoen Union naar een hoger niveau. De Maltees begon met een dramatische partij tegen Antwerp aan de Champions’ play-offs, maar Teuma bleef niet bij de pakken zitten en krikte zijn niveau opnieuw op.

Aanvallende middenvelder: Hans Vanaken (Club Brugge, 26 miljoen euro, 103 punten)

Onze landgenoot speelt niet zijn beste seizoen, maar toch heeft Vanaken zijn plaats in dit elftal. Hij is niet meer alomtegenwoordig, maar met dertien treffers is hij nog steeds een garantie op doelpunten.

Flankaanvaller: Joseph Paintsil (Racing Genk, 13 miljoen euro, 120 punten)

Was volledig op het achterplan verdwenen, maar kwam door de blessure van Luca Oyen en het vertrek van Junya Ito in de ploeg. De pijlsnelle Ghanees ontpopte zich tot dé absolute revelatie in de Jupiler Pro League en zit zowel in doelpunten als in assists aan dubbele cijfers. Is net als heel Racing Genk wat uit vorm.

Spits: Vincent Janssen (Antwerp, 22 miljoen euro, 114 punten)

De Nederlandse goaltjesdief is van levensbelang voor Antwerp. Naast zijn 17 doelpunten is hij ook enorm belangrijk in het systeem van Mark van Bommel.

Flankaanvaller: Mike Trésor (Racing Genk, 14 miljoen euro, 139 punten)

De onbetwiste assistenkoning. Trésor zijn statistieken ogen fraai: 8 goals en 22 assists. In de top 15-competities van Europa is er geen betere aangever te vinden.

