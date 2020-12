Antwerp én Club dienen klacht in na racistische tweet richting Haroun: “Geen sprake van dat die nog in stadion komt”

Belgisch voetbalNa een racistische tweet van een Club Brugge-’fan’ gericht aan Antwerp-kapitein Faris Haroun, dienen speler en beide clubs samen een klacht in bij de politie. De Pro League wil élke vorm van racisme in de toekomst kunnen bestraffen met een stadionverbod. “Racisme heeft geen plaats. Nergens. En dus ook niet op sociale media.”

“Trieste wereld waarin we leven.”

‘t Was al laat zondagavond toen Faris Haroun nog een story op zijn Instagram plaatste. Die ging jammer genoeg niet over de wedstrijd tegen Club Brugge. Wel over een vijandige en racistische tweet die de Antwerp-kapitein kreeg. “Fier om zwart, Belg en Tsjadiër te zijn. Zeg nee tegen elke vorm van racisme”, zette hij er nog bij.

De bewuste tweet kwam van een anoniem Twitteraccount, dat de naam droeg van Tom Turesson, ex-speler van Club Brugge. ‘t Was lang niet de eerste keer dat de anonieme trol over de schreef ging, maar mogelijk en hopelijk wel voor de laatste keer.

#NoToRacism

Zijn anonimiteit blijkt ondertussen relatief. Beide clubs zijn op de hoogte van de echte identiteit van de Club-’fan’. Bovendien heeft zowel Antwerp als Club Brugge geen zin om dit blauwblauw te laten. Beide clubs, zondag nog rivalen op het veld, slaan de handen in elkaar en stappen samen met Haroun naar de politie. Ze dienen klacht in tegen onbekenden. Ook al weten ze om wie het gaat, strikt juridisch is dat de procedure.

“Racisme heeft geen plaats. Niet binnen of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op sociale media”, klonk het in een gezamenlijk statement van de clubs. “Deze racistische en discriminerende uitlatingen zijn ontoelaatbaar en op geen enkel moment goed te keuren. We willen met deze klacht een sterk signaal de wereld insturen. Laat dit ook een steun zijn voor iedereen die ooit met racisme te maken heeft gehad. De oproep #NoToRacism kan niet luid genoeg klinken”, aldus Antwerp en Club. “Een stadionverbod is opportuun.”

Unia en overheid

Die oproep werd gehoord door de Pro League. Die kwam gisteravond samen op een Algemene Vergadering en boog zich ook over het incident. Ze wil bekijken hoe het in de nabije toekomst elke persoon die racistische of haatdragende uitlatingen plaatst via sociale media kan bestraffen met een stadionverbod. “Wat ons betreft is er geen sprake van dat die persoon nog een stadion binnenkomt”, aldus CEO Pierre François. “Of dat nu het stadion van Antwerp, Club Brugge of een ander is, dat doet er niet toe.”

Ook Head of Communication Stijn Van Bever, die binnen de Pro League verantwoordelijk is voor deze materie, zei dat ze dit niet zomaar kunnen laten passeren. “We zijn al een tijd aan het bekijken om naast racistische uitlatingen in stadions ook die via sociale media aan te pakken. We kunnen helaas als Pro League op dit moment niet altijd zelf straffen uitvoeren bij zulke zaken, maar we hebben wel contact met Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum, red.) en de overheid om dit probleem aan te pakken.”

