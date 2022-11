Antwerp en Anderlecht komen niet tot scoren in flauwe clash op de Bosuil

Jupiler Pro LeagueDe topper op de Bosuil had weinig om het lijf. Een teleurestellende maar logische scoreloze draw. Antwerp ziet Racing Genk verder uitlopen. Anderlecht verloor nog niet onder Veldman, maar komt ook geen stap dichterbij in het klassement.

Beschikten we over een resetknop we hadden hem bij de rust van Antwerp - Anderlecht ingedrukt. Gewoon wég die eerste helft. Wat was dat voor een draak. Géén tempo, géén kansen, géén voetbal op de Bosuil. De verdedigers van beide ploegen zullen wel tevreden geweest zijn, niks weggeven. Was dit de apotheose van Super Sunday?

Robin Veldman moest nog voor de aftrap zijn troepen herschikken. Jan Vertonghen voelde iets aan de kuit tijdens de opwarming en nam geen risico met het oog op de Wereldbeker. Jammer voor iedereen die op een duel in het duel zat te wachten tussen Jan en Toby. Veldman koos voor N’Diaye op de linksachter en trok Hannes Delcroix naar het centrum. Wesley Hoedt was zoals u al had vernomen uit de selectie gelaten nadat hij zijn onvrede had geuit over zijn invallersstatuut. Théo Leoni stond voor het eerst aan de aftrap. Van Bommel zag Vines met een voetblessure uitvallen, de Amerikaan is intussen zelfs al geopereerd. Bataille nam zijn plek in bij de Great Old.

Op een zwak schotje van Refaelov en een doelpunt uit buitenspel van Calvin Stengs na kwam niemand in de buurt van Butez of Van Crombrugge.

Richting eigen aanhang probeerde Antwerp na rust de touwtjes stevig in handen te nemen. Het drukte Anderlecht terug op de eigen helft. Meer op enthousiasme dan op kwaliteit, want de laatste bal was telkens te lang of te kort.

Silva woedend, rentree Trebel

Anderlecht kreeg de jongens die het verschil moesten maken te weinig aan de bal. Verschaeren kwam amper in het stuk voor. ‘Rafa’ deed weinig verkeerd, maar zonder steun kan ook hij weinig uitrichten. Toen Anderlecht plots toch in de zestien opdook kreeg Amuzu een duidelijk duw van Bataille in de rug. Vergoote vond er niets aan en de VAR klaarblijkelijk ook niet, zeer vreemd.

Veldman haalde Silva naar de kant voor Stroeykens, de Portugees koelde zijn woede op alles wat hij op de bank kon vinden. Veel gelopen en geen bal geraakt, frustrerende avond voor de huurling van Wolverhampton. Adrien Trebel vierde na een maandenlange revalidatie aan zijn schouder zijn rentree. Van Bommel gooide Frey nog in de strijd en in één fase kreeg Antwerp twee enorme kansen. Van Crombrugge redde een poging van Valencia en in de rebound knalde Bataille via het been van Debast tegen de paal.

Uiteindelijk eindigden we waar we waren begonnen, 0-0. Antwerp ziet Racing Genk zo weer wat verder weglopen, elf punten voorsprong telt de fiere leider uit Limburg intussen al. Ook Anderlecht schiet weinig op met dat ene punt. Paars-wit staat op plek elf geparkeerd, tussen Cercle Brugge en Charleroi.

