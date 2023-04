Antwerp doet wat het moet doen tegen KV Kortrijk en blijft in het spoor van leider Racing Genk

Kortrijk was sinds de vorige speeldag zeker van het behoud en dus vond Bernd Storck het een ideaal moment om eens wat andere jongens speelminuten te gunnen: zeven ‘nieuwkomers’ bracht Storck aan de aftrap. Een van de mannen die bleven staan, was Tsuyoshi Watanabe. De Japanse centrale verdediger groeide uit tot ‘Man van de eerste helft’. Tot drie keer gooide Watanabe zich in de baan van een schot dat anders binnen was gegaan. Ritchie De Laet (twee keer) en Gyrano Kerk vonden Watanabe op hun weg. Zonder Kortrijk constant op een hoopje te spelen, had Antwerp halfweg dus zeker op voorsprong kunnen staan.

De Great Old zocht met een onvoldaan gevoel de kleedkamer op en kwam met grote honger opnieuw naar buiten. De thuisploeg voerde het tempo op en plakte Kortrijk nadrukkelijker tegen het eigen doel. Mark van Bommel gaf aan de zijlijn het goede voorbeeld. De Antwerp-coach speelde zelfs een paar keer voor ballenjongen; alles om de snelheid in het spel te houden. Meer druk leidde echter niet meteen tot veel meer grote kansen. Integendeel, zelfs.

Iets voorbij het uur gooide Van Bommel dan maar drie nieuwe krachten in de strijd: Avila, Yusuf en Balikwisha. Niet veel later ontplofte de Bosuil dan toch. De opnieuw sterke spelende Arthur Vermeeren bediende Arbnor Muja iets buiten de zestien, waarna die laatste de bal in de verste hoek krulde. Een heerlijk doelpunt van de vinnige Kosovaar, waartegen zelfs Watanabe geen verhaal had. Eigenlijk was het dan al gespeeld, want elke match waarin Antwerp dit seizoen op voorsprong kwam, trok men ook over de streep.

Kortrijk voetbalde in de slotfase effectief geen enkele noemenswaardige kans meer bijeen - daarvoor eigenlijk ook niet – en dus bleven de drie punten effectief op de Bosuil. Antwerp blijft zo in het spoor van Genk (en Union). Van Bommel en co sluiten de reguliere competitie volgend weekend af op het veld van Sint-Truiden: een nieuwe kans om nog wat af te knabbelen van de achterstand op de leider.

