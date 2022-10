Antwerp-coach Van Bommel komt terug op poging tot carjacking: “De maatschappij verhardt, wordt agressiever”

De mislukte carjacking van maandagavond was onvermijdelijk een thema tijdens Mark van Bommels perspraatje voor Charleroi. Zelfs de Nederlandse televisieomroep NOS had een cameraploeg naar de Bosuil gestuurd om Van Bommel over het voorval te bevragen. Het was MvB zelf die het onderwerp aansneed.

“Natuurlijk was het schrikken maandag”, vertelde de 45-jarige coach. “Verder kan ik er inhoudelijk weinig over zeggen, want het politieonderzoek loopt. Ik wil overigens van de gelegenheid gebruik maken om de politie te bedanken. Er kwam heel snel een ploeg ter plaatse en die mensen hebben meteen actie ondernomen om de dader of daders op te speuren. Het werk van de politie wordt vaak onderschat, maar ik ben er alleszins erg tevreden over.”

Of Van Bommel het incident al had kunnen ‘parkeren’, wou de collega-journalist van de NOS nog weten. “Parkeren: da’s een leuke woordspeling”, grapte Van Bommel. “Het is logisch dat zoiets een bepaalde impact heeft, maar zoals je ziet: ik zit hier nu goed. Dinsdag ben ik eigenlijk gewoon over gegaan tot de orde van de dag. Ik heb heel de week training gegeven. Dat moet je ook doen. Er te veel over nadenken, is niet goed. Dan sta je stil.” Een grote impact op de voorbereiding van de match in Charleroi lijkt het incident dus niet te hebben gehad.

Tot slot maakte Van Bommel op voorzet van de aanwezige NOS-reporter nog een kleine bespiegeling over de maatschappij in het algemeen. “De maatschappij verhardt, wordt agressiever. Op die manier wordt het er natuurlijk niet leuker op. Tijdens mijn buitenlandse jaren als voetballer werd ik daar al op attent gemaakt. Je moet altijd opletten. Dat heb ik ook steeds gedaan en het kwam me nu van pas.”

KIJK. Van Bommel leidde daags na het incident gewoon de training van Antwerp, alsof er niks gebeurd was:

