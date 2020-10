Antwerp buigt scheve situatie om tegen Zulte Waregem en ruikt top vier

Voor Zulte Waregem was het belangrijk om, in de eerste thuiswedstrijd sinds de zware afstraffing door Club Brugge, meteen een positief gelaat te tonen aan zijn publiek. Beter kon de partij niet beginnen dan met een doelpunt. De jarige Opare stuurde Dompé in het straatje en die mocht veel te makkelijk door de defensie snijden en Butez omspelen: 1-0 na 7 minuten, ze gingen zowaar op de banken staan in het Regenboogstadion.

Bij de thuisploeg liet Francky Dury de boomlange Tsjech Tomas Chory starten, en kreeg Bianda achterin de voorkeur op Humphreys. Ivan Leko liet de Franse jeugdinternational Jérémy Gelin debuteren als leider van een driemansdefensie met De Laet en Batubinsika. Antwerp zette doelman Bostyn, weer uitstekend, een paar keer aan het werk langs Hongla en Mijoshi. De Great Old kwam dicht bij de gelijkmaker toen Mbokani met een strakke kopbal de bovenkant van de lat trof. Kansen voor Zulte Waregem op een tweede doelpunt waren er ook, maar Butez toonde zich bij de les. Toen hij een lage kopbal van Chory loste, kon de Franse doelman zelf herstellen voor de aandringende Vossen.

Antwerp had het balbezit in de eerste helft maar deed er weinig mee. Na de pauze deden de Bosuilen dat wel, en hoe. Haroun bracht de bordjes even voor het uur in evenwicht na een afgeslagen schot van de kwieke Mijoshi, en geen vijf minuten later zorgde Hongla op aangeven van Gerkens voor vreugde op de bezoekende bank.

Francky Dury moest het met lede ogen aanzien en zag zich verplicht te kiezen voor pure strijd. De moegestreden Dompé en Vossen gingen naar de kant, Seck moest mee in de loopgraven. Daar liep Chory een wedstrijd lang te knoeien. De Tsjech miste in de slotfase ook nog een opgelegde kopkans door... met zijn voet naar een goeie voorzet van Srarfi te gaan. Het zegt wat over de krachtverhoudingen dat het armlastige Zulte Waregem zich slechts zo’n houten klaas als nieuwkomer kan permitteren, terwijl bij Antwerp aanwinsten als Benavente en Ampomah op de bank begonnen. Die twee kwamen er uiteindelijk in en knutselden in de slotfase nog een derde Antwerps doelpunt in elkaar. Het doelpunt van Benavente bij zijn debuut verhoogde de tristesse in Waregem alleen nog wat.

