Antwerp boekt simpele zege tegen tienkoppig Eupen, maar moet volgende week sleutelen aan verdediging

De volgende zin in dit verslag had u zelf kunnen bedenken. De tweede helft was totaal overbodig. Antwerp duwde niet echt meer door, Eupen was al lang blij dat de score niet hoger opliep. Vermeldenswaard was nog dat Vermeeren weer heer en meester was op het middenveld. Gezien mijnheer Tedesco? En verder pakte Jean Butez zijn veertiende (!) clean sheet van het seizoen. Benieuwd of hij het tegen OHL ook nog eens kan met een vertimmerde defensie voor zijn neus.