Antwerp boekt moeizame zege tegen Eupen dankzij wervelende Benson en wereldgoal van Nainggolan

Jupiler Pro LeagueAntwerp pakte een logische driepunter tegen Eupen, al maakte de Great Old het zichzelf in de slotfase moeilijker dan nodig. De Panda’s hadden de verdienste om tot op het einde in de match te blijven, maar ze hebben geen Benson, Samatta en Nainggolan in de ploeg. Antwerp wipt opnieuw naar de derde plaats in het klassement.

Eupen pakte afgelopen weekend na een 2 op 21 nog eens de volle buit, maar betaalde daar wel een hoge prijs voor. Nuhu, Cools, Kayembe en Embalo hielden aan de match tegen Beerschot een blessure over en waren er op de Bosuil niet bij. Dan had Antwerp meer weelde: Benson en Balikwisha werden voor hun scherpe invalbeurt tegen Standard beloond met een basisplaats. Trainer Brian Priske schakelde over op een 4-3-3. Topschutter Frey en Fischer werden het kind van de rekening, terwijl Samatta centraal voorin postvatte.

Nog voor het half uur rendeerden Priskes offensieve keuzes. Manuel Benson, die al een paar keer dreigend was geweest op rechts, zwiepte een voorzet op het hoofd van Samatta en die wist daar wel raad mee: 1-0. Een kwartiertje later verdubbelde Benson himself de score. De kleine dribbelkont heeft iets ‘Arjen Robbenachtigs’. Je weet wat hij gaat doen (van de rechterkant naar binnen komen en dan trappen met links), maar verdedig er maar eens op. Bij Eupen had men er ook geen antwoord op. Tussendoor infiltreerde Ritchie De Laet ook nog eens in de Eupense zestien. Zijn knal strandde op keeper Himmelman. Contact zoeken met Eupenaar Keita was misschien een nog betere optie geweest, maar zoiets doet ‘de Ritchie’ niet.

Tegelijk dient gezegd dat Eupen in de eerste helft ook zijn momentjes had. We noteerden een schotje van Prevljak, een vlotte combinatie die door Beck in het zijnet werd besloten en een net-niet fase met Agbadou. Hét bezoekende topmoment kwam er op slag van rust. Sibiry Keita, die het op zijn flank niet onder de markt had met Benson, nam een afvallende bal op de slof en knalde héérlijk binnen. Om het met de woorden van de meegereisde Duitstalige radiocommentator te zeggen: “Wahnsinn”.

Pegel Radja

Het leek er op dat Keita sowieso het doelpunt van de avond had gemaakt, maar dat was buiten Radja Nainggolan gerekend. De ex-Rode Duivel, die voor de pauze eerder anoniem voetbalde, pakte in het begin van de tweede helft uit met een pegel om u tegen te zeggen. Himmelman had er geen verhaal tegen. Zo stond Antwerp plots weer twee doelpunten voor.

Radja’s wereldgoal leek de match in een beslissende plooi te leggen. Na de 3-1 probeerde Eupen nog wel wat aan te dringen, maar waanzinnige bezoekende acties bleven lang uit. En toch moest Antwerp de billen in de slotfase nog even stevig dichtknijpen. Smail Prevljak kreeg een kwartiertje voor tijd te veel ruimte. De Eupense goalgetter maakte er dankbaar gebruik van om de 3-2 op het bord zetten. Verder kwamen de verdienstelijke bezoekers niet meer. Antwerp kwam nog goed weg bij een afgeweken schot van Ngoy en een kopbal van Prevljak, maar in minuut 95 nam Birger Verstraete de laatste twijfel weg. Priske en zijn mannen hielden de drie punten thuis, al betaalden ze onnodig bibbergeld.

