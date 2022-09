Antwerp blijft foutloos na nipte thuiszege tegen Seraing en heeft 27 op 27, Van Bommel: “Hebben een ploeg die week na week wíl winnen”

Kijk hieronder naar de reactie van Antwerp-coach Mark van Bommel:

Dik zes minuten: zo lang waren we bezig toen Antwerp er al één in het mandje had liggen. Doelpuntenmaker van dienst was Toby Alderweireld, die niet eens veel moeite moest doen voor de openingsgoal. De voorafgaande corner van Stengs was perfect, de dekking van Mbow matig. Op zijn 33ste zorgde Alderweireld voor een primeurtje, want nooit eerder in zijn lange clubcarrière scoorde hij in twee opeenvolgende wedstrijden.