Antwerp blijft foutloos: Janssen en Alderweireld zorgen voor nieuwe zege bij rode lantaarn Cercle

Jupiler Pro LeagueHeel overtuigend was het allemaal niet, maar dankzij goals van Janssen en Alderweireld heeft een hyperefficiënt Antwerp ook Cercle Brugge geklopt (0-2). Het telt nu al acht zeges op rij, de Great Old beleeft zijn beste competitiestart ooit.

Mark van Bommel gooide naar goede gewoonte weer wat verse namen in z’n team. Zo mocht jubilaris De Laet (match nummer 150 voor Antwerp) opdraven, net als Nainggolan en Valencia. Stengs ontbrak dan weer in de selectie door “lichte hinder”. Thalhammer dropte langs Brugse zijde Deman in de ploeg.

Het wedstrijdplan tegen de rode lantaarn was duidelijk: snel uitbreken onder de hoge druk van Cercle Brugge. De vroege 0-1 was daar meteen een voorbeeld van. Een uitgooi van Butez kwam via Valencia bij Ekkelenkamp in het hoekje. Die bediende Janssen met een lage voorzet, de Nederlander trapte z’n vijfde in vier matchen simpel binnen.

Volledig scherm © Photo News

Antwerp meteen in de zetel dus, ondanks een gretige start van de Vereniging. Verder dan twee schuchtere pogingen van Janssen kwam de Great Old eigenlijk niet meer. Dan kon Cercle daar meer tegenover zetten, twee keer via een vrijschop van Hotic. Denk dus niet dat het spel van Antwerp zo denderend was.

Ook na rust waren de meeste (halve) kansen voor de thuisploeg. Een schotje van Popovic, een kopbal van Denkey en niet veel later was ook Gboho gevaarlijk. De 1-1 hing meer in de lucht dan de 0-2, op het uur. Net dan moet je voor dit Antwerp het meest op je hoede zijn. Hoekschop Nainggolan, kopbal Alderweireld. Goal. Hij kuste de kathedraal op z’n arm. Z’n eerste voor Antwerp, en match gespeeld. In de slotminuten ranselde Majecki de 0-3 van Miyoshi nog uit z’n doel, eigenlijk de enige bal die de Cercle-doelman kon verwerken.

Antwerp blijft foutloos met die 24 op 24, en blijft logischerwijs ruim aan de leiding. Anderlecht volgt nu al op 14 punten. Cercle blijft hangen op die laatste plaats.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

