Antwerp alleen leider met perfect rapport na zege tegen OHL, Alderweireld: “Titelkandidaat? Dat is héél vroeg”

Jupiler Pro LeagueWe zijn drie speeldagen ver en Antwerp staat waar het wil staan: alleen op kop van het klassement. Antwerp klopte - niet zonder moeite - OH Leuven en is zo de enige ploeg in de hoogste klasse die nog een perfect rapport kan voorleggen. De anderen weten meteen waar ze voor staan.

OHL begon op de Bosuil zoals Zulte Waregem dat een week eerder had gedaan: onbevangen en met lef. Net als Waregem voetbalde Leuven ook al vroeg in de match een dot van een kans bij mekaar. Het dient wel gezegd dat de bezoekers bij die mogelijkheid wat hulp kregen uit onverwachte hoek. Antwerpenaar Balikwisha legde namelijk een bal panklaar voor zijn rechtstreekse tegenstander Tamari. Die weigerde het geschenk en trapte voorlangs.

De vroege scoringskans leidde een aardig Leuvens half uurtje in. Zo vielen er ook nog een poginkje van De Norre (over) en een pegel van Tamari (via Pacho op de lat) te noteren. In tegenstelling tot Waregem beloonde OHL zichzelf uiteindelijk toch. Na een lange ren van Patris nam Nachon Nisingi over. Die laatste bewoog eerst weg van Toby Alderweireld en trapte vervolgens gekruist binnen. Voor Nisingi, die deze zomer werd overgeheveld uit de beloften, was het zijn eerste doelpunt als prof.

Antwerp had na een kwart wedstrijd dus behoorlijk wat werk te verrichten. Was het de Europese trip naar Lillestrøm die nog in de benen zat? Feit is dat de Great Old wel eens scherper aan een wedstrijd begon. Maar Antwerp is intussen een topploeg en die hebben soms niet veel nodig om een match te doen kantelen. Na een knappe collectieve aanval – inclusief hakje van De Laet! – kon Miyoshi Radja Nainggolan bereiken. De ex-Rode Duivel werkte droog af. Nainggolan zit nu aan drie treffers over alle competities heen. Dat zijn er al even veel als over het volledige voorbije seizoen. Wordt dit het jaar van Radja?

Een tel of honderd na de 1-1 klom Antwerp zowaar zelfs op voorsprong. Ingooi De Laet, schot in de draai Frey: pats, boem, goal. Veel simpeler wordt voetbal niet. En hoewel verdediger Pletinckx en keeper Cojocaru in die fase altijd beter hadden moeten doen, willen we Michael Frey toch ook wat lof toezwaaien. De Zwitser begon na de komst van Vincent Janssen als tweede keuze in de spits, maar die hiërarchie komt alsmaar meer op losse schroeven te staan. Janssen kon tot nu toe nog niet echt zijn stempel drukken, terwijl Frey toch weer mooi aan drie competitietreffers zit.

In de tweede helft ging Antwerp snedig van start, maar in plaats van OHL de doodsteek te geven, moest de thuisploeg een opdoffer incasseren. Ex-Beerschotter Holzhauser, die voortdurend werd uitgejouwd, schilderde een corner op het hoofd van Patris en die laatste moest er maar eens tegen lopen. Zo werd het 2-2.

Antwerp was even van slag, maar twintig minuten voor tijd klom het team van Mark van Bommel toch weer op voorsprong. Na knap voorbereidend werk van Frey en Gerkens duwde Balikwisha de 3-2 binnen. De goal werd oorspronkelijk afgevlagd, maar de VAR zette dat recht. Balikwisha was na zijn goal helemaal bevrijd. Nadat hij eerst nog op de paal mikte, maakte hij er in de slotfase ook 4-2 van. Boeken dicht en negen op negen voor Antwerp. De concurrentie kan beginnen achtervolgen.

Toby Alderweireld: “In alle facetten een mooie wedstrijd neergezet”

