Anthony Moris hield al voor 16de keer zijn netten schoon: “Hiervoor word ik betaald, zeker?”

Hij ranselde een kopbal van Frey uit de winkelhaak. Stond paraat op een schot van diezelfde Zwitser. En het strafste had hij dan nog opgespaard voor die volley van Nainggolan. Waanzinnige reflex. Anthony Moris was op de Bosuil eigenhandig verantwoordelijk voor zijn 16de clean sheet van het seizoen, maar zelf gooit hij - zo gaat dat dan - ook met bloemen naar zijn defensie. “We spelen al twee jaar bijna alleen met jongens die elkaar kennen, en bouwen voort op de basis van vorig seizoen. Alleen Machida is nieuw, maar hij heeft zich onmiddellijk ingewerkt. Iedereen is bereid alles te geven voor elkaar, en dat zie je aan alles.”

Felice Mazzu sleutelde dit seizoen al een paar keer aan zijn defensie, maar Moris heeft wel een punt. Van alle jongens die daar al in actie kwamen, is alleen Koki Machida een nieuw gezicht dit seizoen. Gisteren koos Mazzu net als tegen Anderlecht voor Machida, Burgess en Bager, naar eigen zeggen een combinatie die hem op stage in Spanje heeft overtuigd. “In zo’n kort systeem als de play-offs moet je gewoon spelen met de jongens die in vorm zijn.” Van der Heyden en Kandouss, ook twee jongens die al even bij Union spelen en lange tijd incontournable waren achterin, moeten het sinds vorige week dan ook doen met een zitje op de bank.

Terug naar Moris dan, die in de clean sheet ranking Mignolet en Butez van zich af schudt en de prijs voor ‘man van de match’ kreeg. “Dat is leuk om te horen, maar daarvoor word ik betaald zeker? Het is leuk om in dit soort ambiance, met een pittige maar correcte sfeer, te spelen. Als ik dan mijn bijdrage kan hebben met één of twee reddingen, is dat extra mooi.”

Veldslag

“Een punt pakken op Antwerp, daar kan je niet ontevreden mee zijn”, gaat hij verder. “Ze werden misschien wat afgeschreven als het ‘zwakste’ team in play-off 1, maar ze hebben hier zeker hun plaats gezien hun individuele kwaliteiten. We speelden zeker voor de overwinning, maar achteraf gezien kunnen we tevreden zijn. Soms zijn er zo veel individuele kwaliteiten op een veld, dat het afhangt van de scherpte in duel. En daar waren we tegen Antwerp op voorbereid. Het was een echte veldslag langs twee kanten. Wij hebben goed gereageerd op hun spel en stonden defensief goed.” Iets wat zijn coach beaamde: “Zowel in het veldspel als op stilstaande fases stond het organisatorisch perfect, zelfs toen een paar duidelijke fouten op ons niet werden bestraft. We moeten gewoon doorgaan op dit elan.

Cliché, maar in het geval van Union niet meer dan begrijpelijk: “De focus ligt al op volgende week.” Dan volgt immers een cruciaal tweeluik met Club Brugge. “Iedereen zegt al van in het begin van het seizoen dat ze ons nu wel eens kunnen bijbenen, maar wij kijken match per match. We gaan gewoon voort met wat we bezig zijn, en dan zien we wel op 22 mei”, besluit Moris.

