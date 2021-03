Andreas Beck (Eupen): “Voor ons is de halve finale tegen Standard een privilege”

Andreas Beck is één van de dertigers van AS Eupen die zich opmaken voor de clash met Standard in de halve finale van de Beker van België. “Voor ons is het een privilege”, aldus de Duitse ex-international. “We kunnen een historisch resultaat in de clubgeschiedenis verwezenlijken en het is niet omdat sommigen onder ons al prijzen hebben gewonnen, dat we niet worden meegesleept door de ambiance. Nooit voorheen is er zoveel media-aandacht geweest voor Eupen, nooit voorheen hebben we zoveel steun gevoeld van de fans. Alle ogen gericht op Eupen: dat zal nog niet vaak gebeurd zijn of vergis ik mij?”

Andreas Beck start doorgaans op de bank, een rol waar hij zich blijkbaar niet druk over maakt. “Natuurlijk is dit ‘a game you want to play’, maar kom ik niet aan de aftrap, dan is dat zo. De wedstrijd kan 120 minuten duren, zelfs uitmonden in strafschoppen. In vergelijking met een gewone competitiewedstrijd is de kans dus groter dat ik op een bepaald moment mag invallen. Een voordeel is dat de meeste spelers al veel hebben meegemaakt. We zijn gefocust, niet gestresseerd. De jongeren wel? Ach, Konan (N’Dri) en Emmanuel (Agbadou) blijven er rustig bij. Of misschien doen ze alsof (lacht).”

De Panda’s hebben een intensieve trainingsweek achter de rug en Beñat San José staat voor een opdracht die cruciaal kan zijn voor zijn aanblijven als coach van Eupen. “Voor de club is dit allicht de belangrijkste wedstrijd in zijn geschiedenis. Voor mij één van de belangrijkste in mijn carrière. Ik heb echter te veel respect voor het Belgisch voetbal, voor de clubs en voor de spelers om de aandacht naar mij toe te halen. Ik mag mij gelukkig prijzen minder onder druk te staan dan mijn collega van Standard. Ik heb Mbaye Leye niet meegemaakt bij Eupen. Ik ken hem niet persoonlijk maar ik apprecieer zijn creatieve benadering van het voetbal. Hij maakt een moeilijke periode mee, maar dat is nu eenmaal het lot van alle coaches. Het juiste moment om Standard te treffen? Voor ons komt de match op ‘the right moment’ omdat we ons eindelijk eens een volle week hebben kunnen voorbereiden en omdat we al vier matchen ongeslagen zijn, maar Standard is een zoveel grotere club en grote clubs kunnen op elk moment toeslaan.”

Volledig scherm © Photo News