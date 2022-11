Anderlechts nieuwe sportieve baas Fredberg trok ooit spookvoetballer aan: “Een moeilijk moment”

AnderlechtTijdens zijn voorstelling kreeg Jesper Fredberg, de nieuwe sportieve baas van Anderlecht, ook een vraag over een opvallend moment uit zijn carrière. In 2019 legde hij in dienst van Viborg de spookvoetballer Bernio Verhagen vast. “Ik heb daar lessen uit getrokken.”

Bernio Verhagen maakte de afgelopen jaren naam als spookvoetballer. Zijn leugens brachten hem bij vier voetbalclubs op drie continenten: FC Dinamo-Auto (Moldavië), Cape Town City FC (Zuid-Afrika), Audax Italiano (Chili) en dus Viborg.

Bij de Deense club werd Verhagen in juli 2019 aangeboden door een spelersmakelaar die zich voordeed als medewerker van het grote managementbureau Stellar Group. Hij had de club beloofd dat als ze Verhagen contracteerden, ze hem in de winter al voor veel geld aan het Chinese Hebei Elite FC konden verkopen. De club dacht verder ook dat het ging over een samenwerking voor jeugdspelers. Maar het bleek achteraf om pure oplichterij te gaan, waar de andere clubs ook mee te maken hadden gekregen.

Volledig scherm Links: spookvoetballer Bernio Verhagen. Rechts: Jesper Fredberg. © Viborg/PhotoNews

Klacht

Maar de Nederlander viel al snel door de mand in Denemarken - na één training werd al duidelijk dat hij niet het vereiste niveau had. Verhagen speelde uiteindelijk geen minuut voor Viborg, dat een strafrechtelijke klacht neerlegde tegen de spookvoetballer. De Nederlander werd daarop in 2020 veroordeeld tot het betalen van een boete van 15.000 Deense kronen (zo’n 2.000 euro) aan de ex-club van Fredberg. Viborg betaalde Verhagen nooit, maar gaf wel toe enorme imagoschade te hebben geleden.

“Ik heb daaruit geleerd dat niet alle mensen zijn wat ze zeggen dat ze zijn", aldus Fredberg vandaag. “Het was een moeilijk moment. Persoonlijk en ook voor de club, want we haalden geen goed persoon binnen. Maar ik ben er sterker uit gekomen en heb er lessen uit getrokken.”

Het laatste wapenfeit van Verhagen dateert uit 2021, toen hij werd opgepakt tijdens een luxevakantie in Colombia. De Nederlander genoot er van hotelsuites, jachten en sekswerkers, maar betaalde volgens plaatselijke media met valse overschrijvingen.

