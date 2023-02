Anderlechts CEO Sports Jesper Fredberg praat voor het eerst uitgebreid: “Onze volgende mercato zal er heel anders uitzien”

JUPILER PRO LEAGUE Jojo Buffalo (tot ergernis van Hein): hoe er geen lijn te trekken valt op wispeltu­rig AA Gent

Er is één constante bij AA Gent: het gejojo. De Buffalo’s donderden na amper één speeldag alweer uit de top vier. Na een 'up’, nu weer een ‘down’. In lijn met de vormcurve van álle spelers. Of niet soms, Hein? Een analyse, van wat een pittige strijd belooft te worden met Club.

30 januari