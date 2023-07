Anderlecht zonder aanwinsten Vazquez en Lonwijk in Union: “Maar klaar voor competitiestart” - Blessin: “Zullen nieuwe Undav, Vanzeir of Boniface vinden”

Tot slot moet Anderlecht tegen Union natuurlijk eens komaf zien te maken met de negatieve reeks van intussen zes opeenvolgende nederlagen. Riemer: "Iedereen in de kleedkamer weet dat het tennis geweest is, maar geloof me: we zijn uit op revanche. Het is nog moeilijk in te schatten hoe Union er, met de vele transfers, voor staat. Maar dat geldt ook voor ons. Al kan ik jullie garanderen dat we klaar zijn voor de competitiestart."

Tegelijk nam Anderlecht vandaag afscheid van twee jeugdproducten. Lucas Stassin trekt naar Westerlo en Noah Sadiki tekende bij... Union. "Beide jongens hebben er zelf voor gekozen om Anderlecht te verlaten. Hier moeten ze kunnen omgaan met stevige concurrentie. Als ze het toch liever elders proberen, houden we hen niet tegen. Ik wil spelers die willen sterven voor Anderlecht. Het is trouwens niet de bedoeling dat jongens als Debast of Amuzu nog vertrekken. Zij zullen enkel gaan bij een niet te weigeren bod zoals bij Bart Verbruggen het geval was."

Na een geslaagde galawedstrijd tegen Ajax en de afgeronde transfers van Justin Lonwijk en Luis Vazquez - Tudor Mendel zit in de pijplijn - lijkt Anderlecht klaar voor de competitiestart. Coach Brian Riemer is opgetogen over zijn nieuwe spelers. "Er groeide wat ongeduld binnen en rond de club, maar de spelers die we gehaald hebben, zijn jongens die we écht wilden. Luis Vazquez is een grote spits en tegelijk dribbelvaardig. Al zal hij wel een aanpassingsperiode nodig hebben aangezien hij uit Zuid-Amerika komt. Of Vazquez samen kan spelen met Dolberg? Natuurlijk. In balbezit kunnen we veel flexibeler zijn en overschakelen naar een 3-3-4 of 4-2-2-2."

Blessin: "Zullen nieuwe Undav, Vanzeir of Boniface vinden"

Alexander Blessin staat morgen voor zijn vuurdoop in de competitie als nieuwe trainer van Union. De affiche is meteen om van te watertanden tegen Anderlecht, dat uit is op revanche na zes derbynederlagen op rij: “Anderlecht ziet Union als een muur die ze willen breken, maar wij kunnen daar ook iets tegenover zetten”, zegt Blessin.

Zoals bij de onthulling van een nieuw monument trekt Union-coach Alexander Blessin vandaag voor het voetbalpubliek een wit doek af van het elftal dat de wei oploopt tegen Anderlecht. Het is benieuwd uitkijken naar zijn type-elf. In de zomermercato vertrokken met Teuma, Kandouss, Van der Heyden, Adingra en laatst Boniface liefst vijf basisspelers. Teuma, Adingra en Boniface waren met een karrenvracht goals en assists sleutelfiguren in het fantastische vorige seizoen met een kwartfinale in Europa en de bijna-titel in 1A. “We zijn zowat offensief 53 procent van onze goals en betrokkenheid erin verloren”, zegt Blessin. “Dat is niet makkelijk om mee om te gaan, het is aan de blijvers en nieuwkomers om dat gat op te vullen en verantwoordelijkheid te nemen.”

Over de vervanger van Teuma als kapitein had Blessin vandaag nieuws in petto. Zijn keuze viel op doelman Anthony Moris, vorig seizoen al vice-aanvoerder: “De beslissing was niet makkelijk om nemen na slechts drie weken bij de club. Maar na een duidelijk gesprek met hem en de andere spelers koos ik voor Anthony. Ik heb wat mijn buikgevoel gevolgd. Moris zal voor het hele seizoen kapitein zijn.”

In de defensie zal Christian Burgess zich tegen Anderlecht wellicht geflankeerd zien door Koki Machida en nieuwkomer Kevin Mac Allister. Mathias Rasmussen of Cameron Puertas komen in aanmerking om de plaats van Teuma in te nemen. Maar Boniface vervangen? Dat is aartsmoelijk, want zijn profiel heeft niemand in de kern. Blessin kan kiezen uit Gustaf Nilsson, Elton Kabangu en Dennis Eckert: “We probeerden vele zaken uit, je zal het morgen wel zien.”

Union zal zijn huiswerk over een vervanger voor Boniface al wel gemaakt hebben. Ook Blessin is er gerust in dat het bestuur met nog een sterke nieuwe aanvaller over de brug zal komen: “Er zijn altijd spelers die komen en gaan. Boniface is wel een speciaal iemand. Zijn kwaliteit is duidelijk. Maar nu baat het niet om in het verleden te kijken. We moeten ons aanpassen op deze positie. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we een andere Undav, een andere Vanzeir of een andere Boniface zullen vinden. Alex (voorzitter Muzio, red.) en Chris (TD O’Loughlin, red.) vinden altijd oplossingen.”

Maar, zo zegt Blessin er met een lachje bij: “Ik heb hen wel gezegd zo snel mogelijk te handelen. Ik wou wat druk zetten op Alex en Chris.”

De openingswedstrijd van de competitie kondigt zich voor beide ploegen als een kraker aan: de Brusselse derby tegen Anderlecht. Union heeft het mentaal voordeel van zes zeges op rij, tegelijk is Anderlecht daardoor extra opgenaaid. Blessin: “Ik kreeg het nieuws dat de fans van Anderlecht voor de match tegen Ajax veel lawaai maakten over het belang van deze derby. Ze willen oorlog maken. Ze zien het als een muur die ze willen breken. Hun missie is een goed seizoen draaien met een goede start. Maar wij kunnen daar ook iets tegenover zetten. Ik zag veel focus op de training en we zullen goed voorbereid zijn.”

Kwalitatief lijkt Anderlecht tegenover vorig seizoen wel versterkt, met onder meer een gerenommeerde aanvaller als Kasper Dolberg. “Ik zag Dolberg twee keer spelen in een oefenduel”, aldus Blessin. “Hij zet zijn lichaam goed om de bal af te schermen. Hij is een goede spits. Hun beide vleugelspelers Amuzu en Dreyer, Vertonghen, Debast… Anderlecht telt heel wat kwaliteit. Ze willen zeker de top vier halen en beter doen dan vorig jaar. Ik verwacht een mooie wedstrijd.” Zeker kijkt hij uit naar zijn eerste Brusselse derby, als ex-trainer van Genua maakte hij ook de derby tegen Sampdoria mee. “Dat was iets geweldig dat ik nooit eerder ervaren had, te vergelijken met Schalke tegen Dortmund. Als speler en coach geniet je van die atmosfeer.”

Gustaf Nilsson met masker na neusbreuk

Blessin maakte een ontspannen indruk op zijn persbabbel. Bij het begin ervan had hij verklapt dat Gustaf Nilsson met een masker tegen Anderlecht zal oplopen: “Hij kreeg een bal tegen de neus op training en zijn neus is gebroken, maar hij is beschikaar.” Wie dan wel zo’n harde trap heeft bij Union dat hij iemand zijn neus kan breken, wilden we weten. Blessin lachte luid: “Eerlijk, ik heb het niet gezien. Op het einde van de training oefende we in twee groepen: een groep op verdedigen, de andere groep trapte naar doel. Maar ik moet me informeren hoe het gebeurd is. Misschien is hij wel tegen de paal gelopen.” (BF)