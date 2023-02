Anderlecht ziet zege tegen Standard nog uit handen glippen, maar Riemer “heeft vertrouwen in top acht”

Genietbaar en spannend was het zeker wel, een winnaar kwam er niet. Anderlecht en Standard hielden mekaar na een felle klassieker op 2-2. Zo slaagde geen van beide aartsrivalen er in om een superzaak te doen in de strijd om de play-offs.

Zowel Anderlecht als Standard begonnen met ‘goesting’ en een zeker vertrouwen aan de Belgische Clásico. De thuisploeg teerde graag wat verder op de Europese kwalificatie van donderdag, terwijl de bezoekers vorig weekend nog een knappe driepunter pakten op het veld van Union. Het waren de Rouches die hun positieve flow het eerst konden omzetten in een doelpunt. Credits daarbij voor voormalig Anderlechts jeugdproduct William Balikwisha, die op zijn flank het knappe voorbereidende werk deed. Noah Ohio deed (met een hakje) de rest. Na een kwartier leek Standard op rozen te zitten.

Volledig scherm Ohio klopt Verbruggen met een hakje na slecht verdedigen van Sardella en Dreyer. © Photo News

Anderlecht liet zich echter niet te zeer van de wijs brengen door de vroege openingstreffer. De ploeg van trainer Brian Riemer probeerde nog wat gretiger vooruit te voetballen. Dat leidde in eerste instantie tot een paar schietkansjes vanuit de tweede lijn. Iets voorbij het half uur scoorde Anderlecht ook. Fossey liep in de eigen zestien iets te opzichtig tegen de bedrijvige Amuzu aan, waarop ref Lardot de bal op de stip legde. Anderlechts aanvalsleider Islam Slimani deed wat er van hem werd verwacht: 1-1.

Volledig scherm Fossey kon Amuzu dikwijls alleen foutief afstoppen. © BELGA

Nog voor de rust zette die zelfde Slimani zijn team op voorsprong. De 34-jarige Algerijn liep een gemeten voorzet van alweer Francis Amuzu binnen. Slimani raakte de bal niet helemaal vol, maar hij ging er wel in en daar draait het in voetbal om. In vier competitiematchen zit Slimani zo al aan drie goals voor zijn nieuwe werkgever. En dan begon hij de eerste twee keer nog op de bank. Hoeveelste keuze was Slimani tijdens de wintermercato nu alweer…?

De tweede helft begon met een kans voor Standardspits Philip Zinckernagel. De Deen mikte naast. Na die waarschuwing was het toch opnieuw Anderlecht dat een paar keer de neus aan het venster stak. Slimani en Diawara deden de netten zelfs trillen, maar telkens ging het paars-witte feestje niet door wegens buitenspel. Omdat Lardot iets voorbij het uur Ohio rood vergat te geven na een veel te wilde tackle bleven de Rouches in leven.

Volledig scherm Slimani zag een derde goal afgekeurd. © Photo News

Halfweg de tweede helft pakte Standard zijn levenslijn ook. ’t Is te zeggen: de mannen uit Luik kregen wat hulp van Anderlechtenaar Sardella, die een voorzet van Zinckernagel ongelukkig in eigen doel devieerde. Een domper voor paars-wit, dat lang op weg leek naar een knappe en deugddoende zege. Het moet wel gezegd dat na de 2-2 de ballon van Anderlecht langzaam leeg leek te lopen. Nieuwe mogelijkheden bij mekaar voetballen bleek moeilijk. Niet eens onlogisch na de Europese midweekinspanningen. Tegelijk leek Standard best tevreden met een punt en dus wijzigde de score in de slotfase niet meer.

Volledig scherm Verbruggen moet zich een tweede keer omdraaien. De deviatie van Sardella valt over zijn hoofd binnen in de verste hoek. © Photo News

Volledig scherm De spelers van Anderlecht met een spandoek voor het twintigjarig bestaan van supportersgroep ‘Mauves Army’. © BELGA

