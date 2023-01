Anderlecht werkt zich uit naad maar speelt in slotfase alles kwijt tegen Union, Riemer: “Mijn spelers hebben gevochten voor elkaar”

Wat een anticlimax in het Lotto Park. Tot in minuut 81 leek Anderlecht met z’n tienen - N’Diaye zag al rood na zes minuten - op weg naar een stuntzege na een goal van Fábio Silva, maar in een dolle slotfase ging Union er nog op en helemaal over. Goals van Puertas, Lynen en Adingra zorgden voor zowaar de zesde derbyzege op rij van Union tegen de grote broer. Anderlecht vocht lang aanstekelijk en leek Brian Riemer een geweldig thuisentree te bezorgen, maar blijft met lege handen achter. Zure paars-witte appel.

De rode kaart voor N’Diaye:

De ingevallen Raman pepte met wilde gebaren de fans nog eens op. Vertonghen schreeuwde het uit na een save van Verbruggen op een schot van Vanzeir - de Nederlander had de voorkeur gekregen op Van Crombrugge. Een minuut later zou Fábio Silva er 1-0 van maken: mooie goal na een goeie actie van Amuzu. De Portugese spits eindelijk nog eens aan het feest. Zijn laatste veldgoal dateerde al van 9 oktober. Anderlecht speelde met een man minder een erg sterke tweede helft. De eerste thuismatch van Brian Riemer leek er een voor de overlevering te worden. Meteen een referentiematch. Aan de reeks van vijf nederlagen op rij in de derby tegen Union leek eindelijk een einde te komen. Tot Union, zonder de geschorste Teuma lang onherkenbaar, plots rechtveerde. In plaats van al zingend en dansend het Astridpark te verlaten, stroomde het Lotto Park leeg. Dat hadden ze daar al eens eerder gezien.

Nochtans verdiende Anderlecht meer. Minstens een punt. Want met z’n tienen vocht Anderlecht zeker na de pauze voor elke morzel grond. Kwaad op alles en iedereen. Maar vooral op videoref Vergoote en scheidsrechter Van Driessche. Na een tussenkomst van die eerste werd een fout van N’Diaye op de doorgebroken Lazare met rood bestraft. Niemand die er aanvankelijk wat van begreep. Een erg zwaar verdict, dat zorgde voor een erg hectische eerste helft. Met Jan Vertonghen in de hoofdrol. Erop gebrand de derby te dynamiteren, ging hij verhaal halen bij Nieuwkoop die na een stevige maar correcte tackle van Amuzu tegen de grond ging. Poppen gingen aan het dansen, zeker toen ook Anderlecht om rood riep na een fout van Burgess op Amuzu. Geel was zijn terecht deel.

Kwam Anderlecht in die eerste helft nooit tot in de buurt van Moris, was dat een ander verhaal na de pauze. Enkele enthousiaste combinaties waren voldoende om de vlam in de paars-witte pan te zetten. Ook omdat Union teleurstelde. Alleen Lazare kon dreigen. Anderlecht, opvallend ook zonder Trebel ten voordele van Diawara, ging er steeds meer in geloven en dat ook beloond nadat Fábio Silva heerlijk raak trof. Het Lotto Park in lichterlaaie. Ditmaal zou er niet verloren worden van dat dekselse Union. Achterin stonden Vertonghen en Debast pal.

Je moet het Union nageven: ze bleven geduldig die ene dodelijke opening zoeken. En uiteindelijk betaalde Anderlecht 75 minuten van de match met z’n tienen cash. De ingevallen Puertas werkte op assist van Lynen erg knap af, wat later viel de hemel boven al wat Anderlecht was. Murillo liet zich ringeloren, met wat geluk zag Lynen zijn schot over Verbruggen in doel vliegen. Met de 1-3 op counter - ook al heerlijk afgewerkt - strooide Adingra op pass van Boniface nog wat zout in de wonde. Elf matchen lang ongeslagen al, Union. Aan het sprookje lijkt geen einde te komen. Eerste achtervolger op Racing Genk, op zeven punten. En ook nog in de achtste finale van de Europa League en in de kwartfinale van de Cup tegen AA Gent.

Onder Riemer toonde Anderlecht een heel ander gezicht dan in de derby begin dit seizoen in het Dudenpark, maar het resultaat blijft hetzelfde. Opnieuw de boot in. Union - Anderlecht: 6-0. Slik.

