Anderlecht wendt tegen OHL nieuwe nederlaag pas in slot af: Vertonghen debuteert, 16-jarige Duranville maakt indruk en scoort

De laatste competitiezege van Anderlecht tegen OHL: 19/11/2015. Het was de tijd dat Leandro Trossard nog aan Den Dreef te zien was en dat Jan Vertonghen in de Europa League met Tottenham tegen Anderlecht speelde. Er is veel veranderd sindsdien, maar niet dat paars-wit het moeilijk heeft tegen de Leuvenaars. Die zondag 4 september 2022 in het Park was daar geen uitzondering op. Fluitconcert aan de rust, zoals de ploeg ook afgelopen donderdag het hele stadion al over zich kreeg na de nederlaag tegen AA Gent. Het ontbreekt Anderlecht aan ideeën en creativiteit, zoveel is duidelijk. En achteraan wordt het slot meer geforceerd dan dat het op de deur blijft. Al-Tamari kreeg tijd en ruimte van Noah Sadiki om de bal tussen Hoedt en Debast te droppen. Thorsteinsson controleerde op de borst en vlamde in de hoek. Knap gedaan, maar het werd de IJslander ook niet al te moeilijk gemaakt.

Volledig scherm Jon Thorsteinsson maakt enig mooi de 0-1. © BELGA

Mazzu gooide zijn basiself flink door elkaar. Voor een deel noodgedwongen, een pak spelers kregen af te rekenen met buikkrampen en waren er daarom niet bij. Onder hen Verschaeren, Amuzu, Arnstad en Stroeykens. Maar het was ook niet zo dat zij tegen AA Gent een onuitwisbare indruk hadden nagelaten. Zo kreeg Amadou Diawara met amper een paar trainingen in de benen z’n eerste basisplaats. De laatste keer dat hij bij AS Roma aan een wedstrijd mocht beginnen was op 1 december 2021, dit jaar stond hij enkel nog twee keer aan de aftrap met Guinee. Diawara speelde een onopvallende eerste helft en werd de antiheld na rust. Ook Aït El-Hadj kreeg zijn eerste basisplek van het seizoen. Twee weken geleden nog uit de gratie gevallen nadat hij weigerde met de U23 aan te treden, nu heropgevist. Voorin kreeg het duo Esposito-Silva een nieuwe kans.

De Italiaanse huurling van Inter blijft intussen jacht maken op z’n eerste officiële goal voor Anderlecht. Hij zag een poging gestopt door Cojacaru en was ook dreigend met een vrijschop. Veel meer was het niet voor Anderlecht. Ook na rust bleef de thuisploeg maar aanmodderen. Met de inbreng van Jan Vertonghen probeerde zijn ploeg - en het stadion - wakker te schudden. Staande ovatie voor Sterke Jan, ook van het OHL-publiek. Het sierde hen. Vertonghen speelde links in de defensie met drie, zijn kopbal op een hoekschop ging over. Het was een andere invaller die het Lotto Park deed ontploffen. Julien Duranville - normaal niet eens in de selectie - schilderde randje zestien en vanuit stand heerlijk voorbij Cojocaru. Eindelijk wat schwung in het elftal. Erop en erover denk je dan. Tot Diawara pijnlijk balverlies leed op het middenveld, Maertens bediende Al-Tamari die de 1-2 voorbij Van Crombrugge trapte. Fábio Silva behoedde Anderlecht in de slotfase van een derde competitienederlaag op rij, maar paars-wit én Felice Mazzu moeten dringend een nieuw elan vinden.

Volledig scherm Julian Duranville mocht vieren na z'n goal. © Photo News

Volledig scherm Fabio Silva legde de 2-2-eindstand vast. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

