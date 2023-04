Anderlecht verwacht spelers donderdag terug voor individuele gesprekken: wat met de internationals en 'hete hangijzers' Slimani en Refaelov?

KIJK. De Bilde over gebrek aan communicatie van Anderlecht-bestuur: “Onbegrijpelijk”

‘Congratulations, Jan’, zo plaatste Anderlecht op hun socialemediakanalen. Jan Vertonghen zal niet z'n leukste verjaardag beleefd hebben maandag. Weinig te vieren natuurlijk, als je paars en wit draagt. De tweet ervoor op dezelfde kanalen zegt immers alles: ‘Fin de saison’. Einde seizoen.

Vertonghen en co zitten zonder werk. Geen Champions’ play-offs, zelfs geen Europe play-offs en ook geen Conference League meer. De eerste competitieve wedstrijd van Anderlecht staat geprogrammeerd in het weekend van 28 juli. Speeldag 1 van het nieuwe seizoen, da’s binnen drie maanden. “We denken geen seconde aan vakantie hoor”, klonk Bart Verbruggen voor de wedstrijd tegen Mechelen nog strijdvaardig. En ook: “Het is vanzelfsprekend niet juist dat een ploeg als Anderlecht nu al vakantie heeft.” De realiteit is hard.

Verschillende situaties

Niet alleen voor de club en zijn supporters is dat het absolute rampscenario, maar ook voor de spelers. De situatie is voor iedereen anders. Je hebt mannen als Jan Vertonghen, Zeno Debast en Bart Verbruggen, die zich binnenkort moeten melden bij hun nationale ploeg. Er zijn spelers die nog in aanmerking komen om bij de RSCA Futures mee te doen, zoals Théo Leoni en Nilson Angulo. En dan zijn er nog de spelers die nu wellicht een tijdje helemaal niets te doen hebben, zoals Lior Refaelov en Benito Raman.

Voor de internationals komt die lange periode zonder wedstrijden hoogst ongelegen. Zij kunnen er niet zomaar even een paar weken tussenuit muizen zonder consequenties. Vertonghen en Debast zijn er normaal gesproken bij in de selectie van Domenico Tedesco voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk (17/06) en Estland (20/06). Bart Verbruggen moet in z’n beste vorm zijn voor de Final Four van de Nations League met Nederland. Killian Sardella trekt straks waarschijnlijk met de nationale beloften naar het EK in Georgië en Roemenië - een lange periode zonder matchritme komt ook hem niet ten goede met het oog op de selectie. Zij moeten zich anderhalve maand fit zien te houden.

Quote Donderdag worden de spelers weer op Neerpede verwacht. Iedereen krijgt hoe dan ook even vakantie. Eind mei of begin juni begint Anderlecht aan de voorberei­ding op het nieuwe seizoen

Die afweging is voor clubs niet simpel. Je kan de komende weken wel verder blijven trainen, maar zonder wedstrijden om naartoe te werken is dat allemaal vrij zinloos. Je zal je in die uitbolperiode maar blesseren. Vorig jaar legden veel vrije eersteklassers onderling nog wat oefenwedstrijden in, maar ideaal is dat ook niet. Anderlecht gaat de komende dagen de tijd nemen om al die gevallen één voor één te bekijken.

Slimani en Refaelov

Donderdag worden de spelers weer op Neerpede verwacht. Vanaf dan staan ook een aantal individuele gesprekken gepland met de spelers. Anderlecht wil snel duidelijkheid over de jongens die einde contract zijn. De heetste hangijzers wat dat betreft zijn Islam Slimani en Lior Refaelov. Het lijkt de intentie van Anderlecht om de Algerijn een contractverlenging voor te schotelen: de gesprekken met Slimani en zijn entourage lopen, maar zijn nog niet afgerond. Het lijkt minder waarschijnlijk dat Anderlecht ook doorgaat met Lior Refaelov. De Israëlische ex-Gouden Schoen wordt morgen 37 en viel de laatste weken toch een paar keer door de mand.

Iedereen krijgt hoe dan ook even vakantie, tijd om het hoofd leeg te maken na wat voor velen de woeligste periode uit hun carrière is. Eind mei of begin juni begint Anderlecht aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Marco Kana kwam zondagavond het woord voeren in de mixed zone. “We hebben nu nóg meer tijd om klaar te zijn volgend seizoen.” Het glas halfvol zien, noemen ze dat.

Internationals Anderlecht in laatste interlandluik: Zeno Debast, Jan Vertonghen (België)

Bart Verbruggen (Nederland)

Michael Murillo (Panama)

Amadou Diawara (Guinee)

Anders Dreyer (Denemarken)

Majeed Ashimeru (Ghana)

Killian Sardella (België U21)

Kristian Arnstad (Noorwegen U21)

Mario Stroeykens, Noah Sadiki (België U19)

