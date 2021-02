Anderlecht veroordeelt incidenten tijdens bekerderby tegen Union

Enkele fans van Anderlecht zorgden in de bekerwedstrijd tegen Union voor een korte onderbreking toen ze rookbommen afstaken. Die landden op het veld, niet ver van de spelers van Union en RSCA. In het Dudenpark werd ook op verschillende plekken schade vastgesteld.

"RSCA herinnert eraan dat rookbommen en andere pyrotechnische producten geen plaats hebben in een voetbalstadion en dat dit soort gedrag het imago van de club schade toebrengt", klinkt het in een mededeling. "Zulke incidenten hebben in het verleden al tot boetes en sancties geleid en kunnen zelfs bestraft worden met een wedstrijd achter gesloten deuren. Daders kunnen boetes en een stadionverbod krijgen en bovendien gerechtelijk vervolgd worden.”

"We staan erop dat de veiligheid van alle fans, spelers, scheidsrechters, stewards en medewerkers in het stadion op geen enkel moment in het gedrang komt. We missen onze trouwe fans. We willen jullie zo snel mogelijk terugzien in het stadion. Maar passie moet op een andere, veilige manier geuit worden.”