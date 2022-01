Anderlecht uit ongenoegen na rode kaart Hoedt: “50/50-beslissingen als deze draaien vaak in ons nadeel uit”

Jupiler Pro LeagueDefensieve kopzorgen voor Anderlecht in de thuisnederlaag tegen Cercle. Paars-wit verloor gisteren Hoedt met rood - hij is niét geschorst tegen Union - en Delcroix met een nieuwe blessure, al lijkt die op het eerste zicht niet al te ernstig. Na de wedstrijd leidde vooral de rode kaart voor Hoedt tot frustratie bij paars-wit.

De donkere wolken pakten al na 25 minuten samen boven het Lotto Park. Wesley Hoedt haalde de doorgebroken Matondo onderuit. Ref De Cremer spaarde de Nederlander aanvankelijk nog met geel, maar daar dacht de VAR anders over. Rood en exit Hoedt.

Refaelov en Kompany namen Hoedt achteraf in bescherming: “Het was een eerlijke fout. Wesley probeerde de bal weg te spelen. Dat is niet gelukt.”

Beide heren uitten achteraf ook hun ongenoegen over de scheidsrechterlijke beslissingen. Volgens Refaelov en Kompany zit het paars-wit op dat vlak niet echt mee dit seizoen.

Refaelov: “Met elf tegen elf was het resultaat wellicht anders. (zucht) Het is dit seizoen al vaak gebeurd dat een 50/50-beslissing in ons nadeel uitdraait. ‘t Is al onze vijfde rode kaart, nochtans zijn wij een faire ploeg die altijd respect heeft voor de wedstrijdleiders.”

Kompany: “Soms krijg ik het gevoel dat zulke twijfelgevallen steeds nét in ons nadeel uitdraaien. Drie dagen geleden, in Mechelen, was het ook van dat.”

Volledig scherm © Photo News

Toch was de rechtstreekse rode kaart van Hoedt een geluk bij een ongeluk. Met zijn vijfde gele karton was Hoedt sowieso geschorst geweest voor de topper tegen Union. Maar aangezien het Bondsparket pas maandag met een schorsingsvoorstel komt, is Hoedt er zondag gewoon bij. Komt het tot het een effectieve schorsing, dan mist Hoedt wellicht de competitiematch tegen Eupen van volgende week zondag.

Hoedts uitsluiting maakte gisteren wel dat Hannes Delcroix sneller dan verwacht terugkeerde in de ploeg. Nochtans leek het alsof Delcroix, die twee keer op rij maanden out was, nooit was weggeweest.

Faut le faire.

Maar het geluk was (opnieuw) van korte duur. Halfweg bleef Delcroix in de kleedkamer met, naar verluidt, pijn aan de adductoren. Géén derde knieblessure, dus. Kompany had achteraf nog hoopvol nieuws. “Hannes is quasi een volledig jaar out geweest, dus dit was sowieso een riskant moment. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Mogelijk is Hannes zondag alweer beschikbaar.”

Met Hoedt én Delcroix van het veld was het aan de 18-jarige Zeno Debast. Voor het jeugdproduct de eerste minuten van het seizoen, nadat hij in de play-offs vorig jaar al zijn debuut maakte. Anderlecht gelooft sterk in Debast, die gisteren bewees dat hij er staat wanneer Kompany hem nodig heeft.

Volledig scherm Zeno Debast in duel met Cercle-uitblinker Rabbi Matondo. © Photo News

