Anderlecht stoot na slopende strafschoppenreeks door tegen tweedeklasser Lierse, doelman Verbruggen zet beslissende elfmeter om

Het geloof in een stunt tegen Anderlecht was groot op het Lisp. Meer dan tien jaar geleden en de promotie naar eerste klasse in 2010 dat er nog zoveel volk op de tribunes zat. Ruim 11.000, dansend en springend op de Zillion-beats die door de speakers knalden.

Bart Verbruggen kreeg zijn kans van Veldman. Ook Aït El Hadj en Trebel mochten starten. Verschaeren en Refaelov kregen rust. Kersvers WK-ganger Zeno Debast was voor het eerst kapitein. Met zijn 19 de jongste ooit die de paars-witte kapiteinsband mocht dragen.

KIJK. Anderlecht geeft twee keer een voorsprong weg tegen Lierse

Anderlecht deed er vanaf het begin alles aan om er géén cupmatch van te maken. Lierse werd meteen op de eigen speelhelft vastgezet, met Adrien Trebel als regisseur. Drie mogelijkheden in tien minuten waarvan El Hadj de beste in extremis afgeblokt zag door Pupe. Anderlecht verdiende een voorsprong, maar kreeg die uiteindelijk cadeau. Raemaekers tikte de bal in de zestien uit de voeten van Amuzu, strafschop vond Brent Staessens. Géén VAR in de Croky Cup en dus schoot Fábio Silva de 0-1 hard en hoog in doel. Het vingertje op de mond richting Lierse-fans hoefde niet. Karma werkt snel. Tabekou kopte de bal haast meteen voorbij Verbruggen. Nog geen bal moeten pakken, maar wel geklopt. Anderlecht ging toch met een voorsprong rusten. Met dank aan het torinstinct van Mario Stroeykens. Een hele helft onzichtbaar, maar wel klinisch afgewerkt.

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht controleerde de partij na rust en ging op zoek naar een derde goal. Te nonchalant zou achteraf blijken. Voetballend was dit de beste wedstrijd onder Veldman, maar met zo’n krappe voorsprong blijft het link. Tien minuten voor tijd was het prijs. Vekemans spurtte sneller dan N’Diaye en duwde de gelijkmaker voorbij Verbruggen. Voor een ploeg die amper in de problemen kwam, pakte Anderlecht véél te makkelijk twee goals. Anderlecht A kon niet wat Anderlecht B kon, Lierse in negentig minuten kloppen. Eerder dit seizoen wonnen de RSCA Futures - ook met Veldman - er met 2-3.

Volledig scherm © BELGA

Verlengingen in Lier. De beats maakten plaats voor Willy Sommers, ‘Laat de zon in je hart’. Veldman gooide nog wat extra jeugdigheid in de ploeg. Sadiki en Lissens. Het extra half uur zou geen winnaar opleveren. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. De eerste 17 strafschoppen werden feilloos omgezet. Lissens kreeg na de misser van De Schryver de kans om de held te worden, maar De Smet redde zijn strafschop. Ook Libert faalde en dus voelde Bart Verbruggen zijn moment gekomen. De doelman ramde de bal in het dak van het doel en loodste Anderlecht zo naar de achtste finales.

Na de Europese kwalificatie alwéér een opsteker voor Robin Veldman. Anderlecht speelde vijf matchen onder het commando van de Nederlander en verloor nog niet. Zondag wacht zijn laatste examen voor de WK-break. Dan is de fiere leider uit Limburg te gast in het Lotto Park. Een voor de achtste finales, want Racing Genk-Anderlecht werd de topaffiche van de volgende ronde.

Verbruggen: “Compliment voor jongens die scoorden” Bart Verbruggen kroonde zich tot held van de avond bij Anderlecht. Maar de doelman bleef daar erg bescheiden onder. “Het belangrijkste is dat we ons wisten te kwalificeren”, aldus Verbruggen. “De beker blijft de kortste weg naar Europa, zeker nu wij in de competitie absoluut niet staan waar we zouden willen en moeten staan. Maar je weet vooraf dat dit hele moeilijke wedstrijden zijn, doorgaans tegen stugge tegenstanders. Dan is het lekker als je dit over de streep kan trekken. Zelfs al ging het dan bijzonder moeizaam.” Verbruggen pakte de laatste Lierse strafschop van Libert en ging zelf achter de bal staan om de tiende van Anderlecht binnen te trappen. “Als je er als keeper maar eentje kan pakken, is dat eigenlijk niet zo best”, schatert Verbruggen. “Dus moet ik de ‘boys’ heel erg complimenteren en danken omdat zij die ballen zo goed binnen schoten. Daardoor kreeg ik uiteindelijk toch nog de kans om zelf te trappen en hier als de held van het veld te stappen.” (LUVM) Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Vekemans en Tabekou: de doelpuntenmakers van Lierse Kempenzonen tegen Anderlecht. © Photo News

