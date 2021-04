Anderlecht stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar omstreden makelaar Frenay

Anderlecht Uitzinnige vreugde in paars-wit­te kleedkamer na prestigeze­ge tegen Club Brugge

12 april Voilà, Anderlecht heeft het geflikt. Paars-wit won voor het eerst in bijna drie jaar nog eens van Club Brugge. En of die zege voor ontlading zorgde. Na het laatste fluitsignaal barstte een stevig feestje los in de paars-witte kleedkamer. En dat zorgde voor uitzinnige vreugdetaferelen. Bekijk hierboven het filmpje dat de club deelde op Twitter.