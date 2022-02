Anderlecht rekent in vijf minuten af met Racing Genk, Limburgers lijken uitgeteld voor play-off 1

Aruna Dindane zette de handen op elkaar en zag dat het goed was. De ex-goalgetter en Gouden Schoen van paars-wit was eregast in het Lotto Park voor de topper tegen Genk. Was het daarom dat Anderlecht zich van zijn meest efficiënte kant liet zien? Twee kansen, twee goals. De laatste Genkse hoop op de Champions’ play-offs bij de rust al aan flarden geknald. Schoten gelost door Majeed Ashimeru en Yari Verschaeren. Pang. Pang.

Volledig scherm © BELGA

Tot tien minuten voor de rust had de opbouw rond de match meer om het lijf dan de partij zelf. Yari Verschaeren kreeg - of wat had u gedacht? - een open doekje van het thuispubliek. De chouchou nu ook officieel met het rugnummer dat bij die status past, de tien. ‘In Youth We Trust’ en dus behield Vincent Kompany ook het vertrouwen in Zeno Debast. Debast krijgt nu de speelminuten die hem straks moeten overtuigen om een verlengd verblijf te tekenen bij Anderlecht. Hij moet volgend seizoen een zekerheidje zijn op het wedstrijdblad. Debast kreeg meteen een van de zwaarste klussen op de Belgische velden voorgeschoteld: Paul Onuachu. Ook een Gouden Schoen en een topschutter, hij raakte geen bal tegen Debast.

Racing Genk legde zijn laatste troefkaarten op tafel op Anderlecht, enkel bij een overwinning mocht Genk nog dromen van een plekje bij de eerste vier. Genk lag niet onder in het veldspel, maar kon te weinig voor dreiging zorgen. De duels tussen Sergio Gómez en Junya Ito - twee toppers op hun posities - waren aangenaam om volgen, maar de Spanjaard had de bovenhand. Net als Murillo aan de andere kant er vrij makkelijk in slaagde om Bongonda uit de match te houden. Zoek dus niet verder naar redenen waarom Genk niet tot kansen kwam. De Genkse drietrapsraket, vakkundig ontmanteld door de defensie van Anderlecht.

Volledig scherm © BELGA

Niet dat Vandevoort in een schietkraam stond aan de overkant, verre van. Op wat veelbelovende aanvallen na, vaak na een slimme tik of fluwelen balbehandeling van Zirkzee, kwam ook Anderlecht niet tot grote kansen. ‘Zirk’ stond bij de rust niet op het scorebord, maar hij was wel de beste man op het veld.

Tien minuten voor rust vond Anderlecht toch een gaatje. Verschaeren reageerde een fractie sneller dan Muñoz en zette zo Kouamé alleen richting Vandevoort. Die redde de poging van de Ivoriaan, maar was kansloos op de herneming van Ashimeru. Kort voor rust was het opnieuw prijs. Murillo vond Kouamé bij de tweede paal en die kopte simpel tot bij de slim vrij gelopen Verschaeren voor de 2-0. Zó zet je je eerste match als tien in de verf.

Racing Genk kwam de kleedkamers uit met de intentie om er nog iets van te maken, helaas voor de Limburgers bleef het bij die intenties. Je kreeg nooit echt het gevoel dat er een comeback in de lucht hing. Hrosovsky probeerde het een paar keer vanuit de tweede lijn. Kompany haalde zijn beste speler van het veld en koos voor Raman met meer snelheid voorin. Arteaga kreeg nog rood voor een gemene trap op de hielen van Kouamé. Het slotakkoord was voor ‘de tien’, Yari kreeg zijn applausvervanging. Anderlecht kruipt tot op twee punten van Antwerp. Racing Genk moet het vizier op de Europe play-offs richten.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.