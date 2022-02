Anderlecht rekent in vijf minuten af met Racing Genk, Kompany: “Kijk graag naar boven”

‘Een volwassen prestatie’. Zo analyseerde het gros van de aanwezige journalisten de 2-0-zege van Anderlecht. Daar kon Kompany zich volledig in vinden. “Om een topmatch te winnen, moet je volwassen spelen. Dat hebben wij vandaag (gisteren, red.) gedaan.”

Valt daaronder: weinig kansen weggeven. Anderlecht was 95 minuten lang defensief secuur. Genk, met zijn vele offensieve wapens, kadreerde amper één doelpoging. “Onuachu, Ito, Bongonda, Thorstvedt, een aantal invallers... Genk heeft veel individuele kwaliteitsspelers die met een flits het verschil kunnen maken”, aldus Kompany. “We moesten dus waakzaam zijn voor een aantal momenten, maar die hebben we er op een correcte manier uitgehaald. Op Zulte Waregem hadden we het in de tweede helft vooral lastig met de man-op-man-druk. Die hebben we nu goed bespeeld. Zo hebben we geen al te gekke match beleefd.”

Efficiënt

Want daarnaast toonde Anderlecht zich voorin zeer efficiënt. Dat is, ondanks de hoge doelpuntenproductie van 60 stuks, soms al anders geweest. Op de vorige speeldag tegen Zulte Waregem miste paars-wit nog een karrenvracht aan kansen. Kompany: “In een topmatch krijg je nooit veel grote mogelijkheden, dus is het zaak om efficiënt te zijn. Wat voor mij het belangrijkste is, is dat we de hele wedstrijd gevaarlijk zijn gebleven.” Job done, dus.

Zo won Anderlecht pas zijn eerste topper van het seizoen - de clasico op Standard niet meegerekend. Een overwinning die voor een mentale boost zorgt in de kleedkamer. “Dit is mentaal een belangrijke zege”, beaamt Kompany. “Op een seizoen is het natuurlijk nog belangrijker om de ‘kleinere’ matchen winnend af te sluiten. Vorig seizoen waren we bijvoorbeeld sterk in de toppers, maar lieten we het in de overige duels te veel afweten.”

De driepunter tegen Genk brengt de Champions’ play-offs opnieuw een stap dichterbij. KV Mechelen en AA Gent lijken de enige overgebleven concurrenten voor de felbegeerde vierde plaats. Tegelijk staat paars-wit op amper drie punten van de tweede plaats. “Dan is het een kwestie van of je het glas halfvol of halfleeg ziet”, glimlachte Kompany nog. “Ik kijk alleszins graag naar boven in het klassement.”

Verschaeren doet zijn ‘10’ meteen eer aan met goal: “Wilde iets extra’s geven”

Openen in stijl, heet dat dan. Yari Verschaeren droeg gisteren voor het eerst het nummer 10 en deed dat alle eer aan. De 2-0 – prima afgewerkt aan de eerste paal – als bekroning. “Ik wilde iets extra’s geven met die 10 op mijn rug. Ik ben daar super fier op”, zei hij zelf achteraf. Da’s goed gelukt. “Goals en assists zijn altijd belangrijk. Vandaag wou ik daar zeker voor gaan.”

Opvallend: Verschaeren speelde voornamelijk op de linkerpocketpositie, niet op rechts zoals al vaker het geval was dit seizoen. Hij dweilde er bij momenten de flank af. “Links is een positie die mij goed ligt, daar heb ik vroeger vaker gespeeld”, aldus Verschaeren. “Maar op rechts leef ik mij evengoed uit.” Het enige minpunt van Verschaerens avond: de gele kaart na een schwalbe. “Een terechte gele kaart”, kijkt hij er met de glimlach op terug. “Ik dacht dat de Genk-verdediger me volledig omver zou maaien, maar hij hield zich net op tijd in.”

Volgende maand is er de stage voor de ‘minder ervaren’ Rode Duivels. Een kans voor Verschaeren om zich opnieuw te integreren bij de eerste ploeg. Al zit hij daar naar eigen zeggen niet echt mee in zijn hoofd. “Ik hoop natuurlijk dat ik erbij ben, dat zou een eer zijn. Maar momenteel focus ik mij enkel op Anderlecht.”

