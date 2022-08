Anderlecht rekent eenvoudig af met STVV: Refaelov, Silva en Raman bezorgen paars-wit vertrouwen voor Europese play-offs

Voorts was het lange tijd zoeken voor beide teams. De tropische temperaturen (en twee drankpauzes per helft) speelden daar uiteraard hun rol in. Gelukkig was er nog de Kanarie-mascotte om met een waterpistooltje voor verkoeling te zorgen.

Tot Silva - wie anders - Stayen opschrikte met een kopbal tegen de paal. Al-Dakhil stond in de rebound op de juiste plaats om te ontruimen. Het bleek slechts uitstel, want Anderlecht schakelde in het slot van de eerste helft een paar versnellingen hoger. Een heerlijke combinatie tussen Silva, Amuzu en Refaelov - waarbij de Truiense defensie sterretjes zag - werd door die laatste afgerond. Nog eens een handvol minuten later beslechtte Silva al het pleit met een rake nekslag. Zijn vijfde in zes matchen - de teller van de Portugees blijft maar lopen.