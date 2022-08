Anderlecht rekent eenvoudig af met STVV en tankt vertrouwen voor Europese play-offs: “Dit is het Anderlecht dat we willen zien”

Voorts was het lange tijd zoeken voor beide teams. De tropische temperaturen (en twee drankpauzes per helft) speelden daar uiteraard hun rol in. Gelukkig was er nog de Kanarie-mascotte om met een waterpistooltje voor verkoeling te zorgen.

Tot Silva - wie anders - Stayen opschrikte met een kopbal tegen de paal. Al-Dakhil stond in de rebound op de juiste plaats om te ontruimen. Het bleek slechts uitstel, want Anderlecht schakelde in het slot van de eerste helft een paar versnellingen hoger. Een heerlijke combinatie tussen Silva, Amuzu en Refaelov - waarbij de Truiense defensie sterretjes zag - werd door die laatste afgerond. Nog eens een handvol minuten later beslechtte Silva al het pleit met een rake nekslag. Zijn vijfde in zes matchen - de teller van de Portugees blijft maar lopen.

Na rust schakelde Anderlecht wat meer over op spaarmodus - de verplaatsing naar Zwitserland indachtig. STVV putte er vertrouwen uit en zorgde voor een paar hete standjes voor het doel van Van Crombrugge. Tot paars-wit één keer snel en dodelijk tegenprikte. Silva bediende Raman, die Schmidt kansloos liet. Een treffer die Raman deugd zal doen. Murillo liet in het slot zelfs de 0-4 liggen.

Yari Verschaeren: “Dit is het Anderlecht dat we willen zien”

0-3 op Stayen, was het dan een makkelijke dag voor RSCA? “Makkelijk is veel gezegd” reageerde Verschaeren na de wedstrijd bij rechtenhouder Eleven. “We spelen een complete wedstrijd. Dit is het Anderlecht dat we willen tonen en ook de rest van het jaar willen laten zien.” Een goede generale repetitie voor de cruciale wedstrijd tegen Young Boys donderdag. “We wisten dat dit een belangrijke wedstrijd ging worden, niet alleen voor de competitie maar ook om in de flow te blijven. Want er komen twee belangrijke wedstrijden aan nu.”

Volledig scherm Yari Verschaeren. © BELGA

Hendrik Van Crombrugge: “Na Cercle zijn er harde woorden gevallen”

“Het was een goede teamprestatie”, relativeerde Van Crombrugge enkele goede reddingen. “Ik probeer mijn steentje daar toe bij te dragen. Ik wil zo min mogelijk in beeld komen, want dan gaat het goed bij ons.”

Anderlecht pakt 9 op 12. De enige smet op het blazoen voorlopig enkel het verlies tegen Cercle: “Drie keer gewonnen, één keer verloren, dat is de balans. Die nederlaag tegen Cercle is onnodig. Het was een absoluut schandalige prestatie. Dat klinkt zwaar, maar het is zo. Er zijn harde woorden gevallen binnenskamers, dat moest ook.” Ook Van Crombrugge keek al vooruit naar de wedstrijd tegen Young Boys: “Donderdag wordt het een lastige tegenstander. Maar als je je plaatsje wilt verdienen in die Conference League moet je zo’n tegenstanders verslaan. Tegen Vitesse is dat niet gelukt vorig jaar, maar daar hebben we ons ook weer te veel in de voet geschoten. Hopelijk lukt het nu wel.”

Fabio Silva: “Zo leuk om met iemand als Refaelov te spelen”

Met een doelpunt en een assist ging de ‘Man van de Match’-trofee niet onverwacht naar Fabio Silva. “Het belangrijkste is de overwinning”, reageerde hij rustig na de wedstrijd. “Het is makkelijk voor mij als ik met zo’n goede teamgenoten mag spelen.” Hij gooide ook nog met bloemetjes naar die andere doelpuntenmaker, Lior Refaelov: “Het is echt leuk om met ‘m te spelen. Hij is zo slim, hoe hij in de ruimtes duikt. Hij begrijpt het spelletje. Hij legt de ballen zo mooi klaar. Het is ongelofelijk. Ik ben zo blij dat ik met ‘m mag spelen.”