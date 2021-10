Anderlecht ondanks twee omstreden penalty's niet verder dan gelijkspel tegen STVV, paars-wit baalt om gelijkmaker in toegevoegde tijd

Jupiler Pro LeagueAnderlecht leek op een hardbevochten zege af te stevenen, maar STVV kreeg diep in de extra tijd nog waar het eigenlijk wel recht op had. Bij de allerlaatste fase maakte Leistner er 2-2 van. Paars-wit was nochtans twee keer op voorsprong gekomen via strafschoppen waarover op het veld hard gediscussieerd werd. Paars-wit vindt zo geen aansluiting bij de top vier.

In een slechts voor de helft gevuld Stayen, kregen de afwezigen ongelijk. STVV en Anderlecht maakten er soms een potje van, maar de match stond wel bol van de kansen. Brüls en Cacace probeerden het eerst vanop afstand en aan de overkant testte Refaelov de vuisten van Schmidt. De Kanaries konden aanvankelijk het meest aanspraak maken op een goaltje. Hayashi kreeg twee opgelegde kansen, maar faalde compleet bij de afwerking. Anderlecht ontsnapte, maar had via Zirkzee ook een uitstekende kans. Alleen plaatste de thuisploeg daar nog een grotere mogelijkheid tegenover toen Bauer voor een gapende doelmond de 1-0 maar had binnen te schieten. De Duitser trapte onbesuisd naast. Ook Anderlecht roerde zich nog, maar Schmidt hield Hoedt en Refaelov van de 0-1. Om maar te zeggen dat er behalve doelpunten wel wat te zien viel in Haspengouw.

Beide verdedigingen stonden niet op hoog niveau te acteren en in de omschakeling lag er zoveel ruimte dat scherp counteren langs beide kanten lukte. De meeste mogelijkheden waren voor de Limburgers, maar de aanvallen van paars-wit hadden een hoger kwaliteitsgehalte. Net na de pauze kwam er uiteindelijk toch een eerste doelpunt uit voort. Kouamé mocht alleen op wandel en probeerde Schmidt deze keer te omspelen. Er was contact en Kouamé ging neer. Boucaut wees gedecideerd naar de stip en de VAR liet begaan. Refaelov trapte hoog binnen. 0-1, maar Anderlecht kende meteen daarna een mindere fase. STVV mocht tot aan de Brusselse zestien komen. STVV claimde op zijn beurt een strafschop, maar Boucaut wou er niet van weten. Konaté trapte eerst nog naast, maar de volgende afvallende bal trapte hij piekfijn in de benedenhoek binnen.

Na de 1-1 greep Kompany vrij snel in door Verschaeren en Raman te brengen. De intensiteit ging na de gelijkmaker een beetje uit de wedstrijd. Anderlecht kreeg geen vat op de wedstrijd en STVV kwam nadrukkelijker opzetten. Teixeira kopte op een hoekschop van Brüls bovenop de lat. Anderlecht ontsnapte en Kompany greep een tweede keer in en bracht ook El Hadj en Ashimeru. Paars-wit leek vrede te moeten gaan nemen met een punt tot de VAR Boucaut naar het scherm riep. Raman was blijven liggen in de zestien nadat Durkin hem aantrapte. De ref plaatste de bal opnieuw op de stip en ook Sergi Gomez vond het dak van het doel voor de 1-2. Daar leek het bij te blijven, maar in de absolute slotfase schoot Anderlecht zichzelf in de voet. Bij een vrije trap werd Leistner helemaal vergeten. De Duitser kreeg de tijd om aan te nemen en hard binnen te trappen. 2-2 en zo kreeg STVV waar het recht op had, maar liet paars-wit wel twee dure punten glippen.

De eerste strafschop van Anderlecht:

