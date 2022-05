Anderlecht mikt na titel ook op bekerwinst, maar dreigt sterspeelster Tessa Wullaert te verliezen

Anderlecht staat op een tweesprong. Er is vanaf volgend seizoen eindelijk een vaste thuisbasis. Anderlecht in Zaventem-Woluwe, het is raar maar goed. De club zoekt een nieuwe trainer en moet ook rekening houden met een vertrek van Tessa Wullaert. Ook al heeft die nog een contract voor een jaar.

Bij winst tegen Standard wordt het voor Wullaert de vierde prijs met Anderlecht. Opgeteld met die uit haar Standard-periode komt ze dan aan zes in België. Hier heeft ze al lang niks meer te bewijzen. Om een vierde Gouden Schoen te winnen, moet ze naar het buitenland. Na een turbulent seizoen.

Nog voor dat seizoen goed en wel begonnen was, ging Anderlecht in Osijek kopje onder. De kans om in de Champions League te geraken werd in Kroatië gekelderd. Paars-wit liet het thuisvoordeel schieten en kreeg ginder een les in intimidatie en sabotage. Osijek won in Osijek met 0-1. Zo staat het in de documenten van UEFA.

Volledig scherm © BELGA

Johan Walem, de nieuwe coach, begon daarna aan de jacht op de troostprijzen. Beker en titel zijn voor een Belgisch topteam met Wullaert normaal. Anderlecht is daardoor altijd favoriet, de anderen zijn de challengers.

Tessa Wullaert is voor elk Belgisch team een bijzondere toegevoegde waarde. Door haar statistieken – pre-assists, assists en doelpunten – is zij in de Super League een kampioenenmaakster. Zonder de meerwaarde van De Neve, Vatafu, Wijnants en de anderen weg te schrijven. Uiteindelijk won Anderlecht logisch en verdiend de titel. OHL was een uitstekende tweede.

Walem houdt ermee op. Anderlecht zoekt een nieuwe coach. De kans dat Anderlecht volgend seizoen zonder Wullaert verder moet, wordt iedere dag groter. Je ziet het aan haar lichaamstaal. Ze heeft keihard gevochten en gewerkt om er weer te geraken na een vervelende enkelblessure. Ze kijkt af en toe zorglijk. Ze is met iets bezig. De Gouden Schoen, tweede op een punt, is voor haar evenveel als ‘weer niet gewonnen’. De laatste was die van 2019. Een bikinilijn voor GRLPWR, veel kampen voor voetbalgekke meisjes, handtekeningen, ballen verkopen, een boek… Daar is ze ook allemaal mee bezig. Het is belangrijk voor haar en voor de uitstraling van haar sport, het nog altijd marginale vrouwenvoetbal. Voor de boekvoorstelling had ze niet iedereen uitgenodigd. Kon ook niet, het was nu al druk. Er was niemand van de Anderlecht-directie. Dat was wel opvallend.

Volledig scherm © Photo News

Wullaert is ook bezig met het buitenland. Er is een Spaanse connectie, die was er al voor ze van City naar Anderlecht kwam. Er is veel vraag. Uit Nederland en Scandinavië. En ook opnieuw uit Spanje. Een land met veel zonuren, een sterke competitie en een sterke top vier: Barça, Atletico, Real en Sociedad. Op vijf: het Tenerife van Red Flame Jassina Blom. Zonder andere landen uit te sluiten, de kans op een Primera División Feminina met Wullaert is reëel. De zon is meegenomen.

Natuurlijk wordt het vanuit pakweg Madrid lastig om GRLPWR te besturen en het leven wordt eenzijdiger, weer eenzamer en alles wordt nog serieuzer en professioneler.

Een goede bedrijfsleider kan delegeren en moet moeilijke keuzes maken. Wullaert heeft een voetbalbedrijf en een privéleven. Hoe en waar ze zich op een voetbalveld wil uitleven, moet ze nu stilaan beslissen. Misschien best voor het EK. Het is dus quo vadis Wullaert. Waar ga je naartoe? Daarop volgt vanzelfsprekend: quo vadis Anderlecht?

Volledig scherm © BELGA