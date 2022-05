Anderlecht klopt Standard en wint beker, was finale laatste kunststukje van scorende Wullaert bij paars-wit?

Wullaert weg bij RSCA Women?

De kans dat de bekerfinale het laatste kunststukje van Tessa Wullaert met RSCA Women was, wordt iedere dag groter. Je ziet het aan haar lichaamstaal. Ze heeft keihard gevochten en gewerkt om er weer te geraken na een vervelende enkelblessure. Ze kijkt af en toe zorglijk. Ze is met iets bezig. De Gouden Schoen, tweede op een punt, is voor haar evenveel als ‘weer niet gewonnen’. De laatste was die van 2019. Een bikinilijn voor GRLPWR, veel kampen voor voetbalgekke meisjes, handtekeningen, ballen verkopen, een boek… Daar is ze ook allemaal mee bezig. Het is belangrijk voor haar en voor de uitstraling van haar sport, het nog altijd marginale vrouwenvoetbal. Voor de boekvoorstelling had ze niet iedereen uitgenodigd. Kon ook niet, het was nu al druk. Er was niemand van de Anderlecht-directie. Dat was wel opvallend.