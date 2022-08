Anderlecht kent weinig moeite met Seraing, mogelijk vertrekkende Amuzu grote man met twee goals

Jupiler Pro LeagueRustige avond in het Park. Een sterke eerste helft volstond voor Anderlecht tegen Seraing: 3-1. Francis Amuzu, dicht bij een transfer naar Nice, was goed voor twee goals.

In Youth He Trusts, nog meer dan afgelopen donderdag in Estland. Felice Mazzu stuurde tegen Seraing liefst zes Neerpede-producten de wei in: Debast, Delcroix, Sadiki, Kana, Verschaeren en Amuzu. Die laatste kan naar Nice, maar stond dus gewoon op het veld. Ook Gomez, aan wiens mouw Man City trekt, zat in de selectie. Hij startte op de bank. Voorin begonnen huurlingen Esposito en Silva voor het eerst samen aan een match.

Na nog geen vijf minuten werd duidelijk dat het jeugdige Anderlecht een rustige avond tegemoet zou gaan. Knappe steekpass van Silva, de voorzet van Sadiki, de afwerking van... Amuzu. Een groepsknuffel en kusje op het paars-witte logo volgden. Amuzu deed zijn marktwaarde een kwartier later nog wat meer stijgen. Eén-tweetje met Refaelov - ook hij was met twee assists opnieuw in zijn sas - en scoren in de verste hoek. ‘Ciske on fire’. Bij Nice zagen ze het graag gebeuren.

Los van het verhaal Amuzu was Seraing voor rust simpelweg een speelbal voor Anderlecht. Op het halfuur kreeg ook Silva zijn verdiende goal. Mooi afgerond in de draai. Silva’s derde doelpunt in vier wedstrijden. Match dan al gespeeld, en dat leken ze bij paars-wit ook te beseffen. Het tempo ging in de tweede helft beduidend omlaag, de drang naar een vierde treffer was er niet echt. En zo strafte Seraing een foutje van Hoedt zowaar af. Sissoko plaatste netjes voorbij Van Crombrugge: 3-1. Het eerste competitiedoelpunt van Seraing dit seizoen.

Niet dat het Anderlecht wakker schudde. De thuisploeg bleef aan een gezapig tempo voetballen - de zege kwam evenwel nooit meer in gevaar. Enkel Arnstad en Stroeykens testten de vuisten van Dietsch in het slot nog eens.

Anderlecht knoopt na de Europese zege nu ook in de Jupiler Pro League weer aan met de overwinning en boekt zes op negen. Seraing blijft troosteloos laatste en heeft als enige ploeg nog geen enkel punt.

