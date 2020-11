Anderlecht kan tegen Beerschot niet rekenen op doelman Van Crombrugge

Club Brugge Money time voor Club Brugge: 10 matchen, 10 uitdagin­gen

10:00 Flauw voetbal, een magere 5 op 12, een donderpreek van Clement en slechts één op zes in Europa na de zege in Sint-Petersburg. Club Brugge moet in de resterende tien matchen voor Nieuwjaar beter doen dan vóór de interlandbreak, zoveel is zeker. Tijd om de puntjes op de ‘i’ te zetten - wij zochten en vonden tien uitdagingen.