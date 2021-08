Anderlecht huurt spits Kouamé van Fiorentina: “De speelstijl van Kompany zou me goed moeten liggen”

AnderlechtRSC Anderlecht heeft de komst van Christian Kouamé (23) geofficialiseerd. De Ivoriaanse aanvaller wordt tot het einde van het seizoen geleend van Fiorentina, er is geen aankoopoptie opgenomen in de deal.

“Ik ga niet een gans seizoen vasthangen aan één speler”, sprak Vincent Kompany vorige week na de twee doelpunten van Joshua Zirkzee tegen Cercle Brugge. Hij wilde daarmee zeggen: Zirkzee is pas twintig en komt terug na een seizoen vol blessureleed, dus we mogen niet verwachten dat hij drie keer per week het verschil maakt. Vandaar dat Anderlecht de markt bleef afspeuren naar een bijkomende aanvaller, en die heeft paars-wit nu gevonden.

Anderlecht haalt de goedlachse Christian Kouamé naar het Lotto Park. De Ivoriaan komt over van het Italiaanse Fiorentina, dat vorig jaar 11 miljoen euro voor hem betaalde aan Genoa. In Firenze was hij afgelopen seizoen een gewaardeerde speler - in de Serie A kwam hij aan 9 basisplaatsen en 24 invalbeurten - maar echt ontploffen deed-ie er niet: slechts één competitiedoelpunt, tegen Inter Milaan. Om zijn ontwikkeling te garanderen vindt Fiorentina het verstandiger om de beloftevolle Afrikaan nu elders ervaring te laten opdoen. En dus wordt hij tot het einde van het seizoen verhuurd aan paars-wit.

Volledig scherm © Photo News

“Christian is een jonge aanvaller die toch al heel wat ervaring op de teller heeft”, duidt sportief directeur Peter Verbeke. “Hij koppelt power aan snelheid, kwaliteiten die we graag nog wilden toevoegen aan onze kern. Zijn komst moet ons nog meer mogelijkheden geven om het scorend vermogen op te drijven. Net zoals Joshua Zirkzee heeft ook Christian bewust gekozen voor RSCA als een belangrijke stap in zijn verdere sportieve ontwikkeling. Die overtuiging is belangrijk geweest in onze keuze voor Christian.”

“Ik ben erg blij om voor RSC Anderlecht te kunnen spelen dit seizoen”, aldus Christian Kouamé, die normaal gezien nog niet kan aantreden in de terugmatch tegen Vitesse, bij zijn aankomst in Neerpede. “De manier van spelen van de coach zou me goed moeten liggen. Ik sluit hier aan bij een groep die duidelijk al veel kwaliteiten heeft en ik hoop de fans zo snel mogelijk te kunnen begroeten in het stadion.”

Anderlecht heeft met de komst van Kouamé drie volwaardige spitsen, met ook nog Zirkzee en Benito Raman. Isaac Kiese Thelin mag alsnog andere oorden opzoeken. De Zweed, die onder meer uit Turkije belangstelling genoot, mocht niet vertrekken zolang er geen alternatief was.

Exclusieve foto’s van Kouamé in Brussel:

Volledig scherm Kouamé woonde al de thuiswedstrijd tegen Vitesse bij, in de Conference League. © RSCA Studio

