Anderlecht heeft handen vol met STVV, maar trekt na rood Dreyer wel nieuwe zege over de streep

Cercle verliest TD Aviña aan AS Monaco, Vromant (KBVB) volgt hem op

In een persconferentie in Jan Breydel heeft Cercle Brugge deze namiddag het nieuws bevestigd dat wij u reeds gisteren konden brengen. De 37-jarige Rembert Vromant treedt toe tot de sportieve cel van groen-zwart. Vromant, sinds januari in dienst van de KBVB als hoofd scouting voor bondscoach Domenico Tedesco, verlaat de bond om bij Cercle Brugge als technisch directeur de plaats in te nemen van Carlos Aviña (30). De Mexicaan wordt technisch directeur bij hoofdaandeelhouder AS Monaco. (LUVM)