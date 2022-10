Anderlecht haalt opgelucht adem: het is pas laat klaar met Eupen (4-2), Refaelov scoort twee keer

Jupiler Pro LeagueAnderlecht won nog eens, dat op zich is al nieuws. Echt vertrouwen tanken deed paars-wit niet in de 4-2 tegen Eupen. Met twee weggeefgoals bracht Anderlecht zichzelf nodeloos in de problemen en werd het op de tribune alsnog nagelbijten.

Robin Veldman koos voor de weg van de minste weerstand. Zeno Debast was weer fit en dus moest er eentje plaats ruimen in de defensie met vier. De keuze viel op Moussa N’Diaye, vorige donderdag samen met Yari Verschaeren nog de beste man bij Anderlecht. Was het in deze niet logischer geweest om centraal met Debast en Vertonghen te voetballen? Het was een optie geweest, maar dan had Veldman wel Wesley Hoedt op de bank moeten zetten. Zoals gezegd, de nieuwe T1 koos voor de weg van de minste weerstand. We betwijfelen of N’Diaye z’n beklag heeft gemaakt.

Nu speelde Debast naast Hoedt en werd Jan Vertonghen verbannen naar de linksback. We hebben het opgezocht, het was meer dan twee en een half jaar geleden dat ‘Sterke Jan’ nog eens aan een match begon als linksback. Begin maart 2020 met Tottenham op bezoek bij Burnley, toen nog in de Premier League.

Vertonghen hield het simpel en voetbalde om niet in de problemen te komen. Dat gebeurde aanvankelijk ook nauwelijks tegen een zwak Eupen. Anderlecht leek na twintig minuten al gewonnen spel te hebben. Amuzu prikte een schot in de korte hoek en Refaelov schilderde een vrijschop voorbij Moser voor de 2-0. Ongekende luxe voor paars-wit dat zo vlot op weg leek naar z’n derde competitiezege in twee maand. Léék. Paars-wit maakte er nog voor rust zelf opnieuw een match van. Wesley Hoedt werkte een vrije trap van Stef Peeters voorbij Van Crombrugge.

De angst sloop weer in de benen bij Anderlecht en Eupen rook z’n kans. Van Crombrugge redde knap een poging van Peeters. Het gefluit op de tribunes krikte het zelfvertrouwen van de thuisploeg niet bepaald op. Het publiek werd onrustig, maar Refaelov leek Anderlecht toch een vlotte zege te bezorgen. U raadt het al... Een nieuwe vrijschop voor Eupen, een nieuwe goal voor de Panda’s. Zelfde scenario als voor rust. Peeters trok hard voor, Hoedt dook deze keer in het ijle en zette zo Van Crombrugge op het verkeerde been. Via de paal ging de bal binnen, wat een knullige tegengoal alweer. De knietjes gingen weer knikken, ook Debast begon te knoeien. Cook ontfutselde hem de bal in de zestien, gelukkig voor Anderlecht stond Prevljak buitenspel. Al bracht ook Van Crombrugge redding. Robin Veldman liet de 22-jarige Théo Leoni nog debuteren, Moser redde een knal van het jeugdproduct. De doelman van Eupen had nadien geen verhaal tegen de heerlijke krul van de eveneens ingevallen El Hadj. Anderlecht won zo eindelijk nog eens, al maakte paars-wit zichzelf onnodig moeilijk. Dus stellen dat de patiënt bij deze genezen is...Verre van. Tegen Antwerp en Genk zal het een pak beter moeten.

