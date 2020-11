Anderlecht geeft zege wéér uit handen: Yaremchuk schenkt AA Gent in extremis punt nadat Bolat stevig in de fout was gegaan

Belgisch voetbalGeen negen op negen en geen gedeelde leidersplaats voor Anderlecht. Nochtans leek er na 87 minuten geen vuiltje aan de lucht voor coach Kompany en dezijnen, want Murillo had gescoord na een flater van Bolat en paars-wit gaf omzeggens niks weg. Tot de onvermijdelijke Yaremchuk de bordjes in evenwicht kopte.

“We gaan Anderlecht proberen te verrassen”, sprak Peter Balette voor de aftrap voor de camera’s van Eleven Sports. De assistent van de besmette hoofdcoach Wim De Decker kreeg vandaag te horen dat hij naast een resem geblesseerden ook nog de positief geteste Roef, Ngadeu, Plastun, Castro-Montes, Botaka en Owusu moest missen, maar hij hield de moed er dus in voor de wedstrijd tegen paars-wit. Al kon zijn team zijn uitspraak eigenlijk héél lang geen kracht bijzetten.

Meer nog, de enige die in de eerste helft iedereen verraste, was Sinan Bolat. Op negatieve manier dan nog wel: Murillo kreeg op slag van rust te veel ruimte van Godeau, waarna de Turkse doelman het schotje van de Panamees knullig in doel liet glippen. De Buffalo’s met een achterstand en een erg vervelend gevoel de rust in, maar de voorsprong voor Anderlecht was te rechtvaardigen. Tau had immers eerder ook al moeten scoren na prima voorbereidend werk van Sambi Lokonga.

De hele tweede helft leek het erop dat de Brusselaars naast Club Brugge en Charleroi aan de leiding zouden komen. Dat AA Gent ook nog aanvoerder Vadis Odjidja verloor met een blessure, was nog maar eens een extra klap voor de Buffalo’s. Ook Bezus, zijn vervanger, kreeg de Gentse motor maar niet aangezwengeld. ‘t Was zelfs weer Anderlecht dat de betere kansen kreeg. Zo talmde Zulj net iets te lang om af te drukken, hinderde Amuzu zijn eigen ploegmaat Tau toen die de trekker leek te gaan overhalen en schoot Verschaeren veel te slap in.

Maar met het einde in zicht, liep paars-wit zoals wel vaker tóch nog averij op. De enige kans die naam waardig, werd door Yaremchuk haarfijn voorbij Van Crombrugge gekopt. De Anderlecht-aanvoerder kwam in het slot trouwens nog goed weg, toen hij zijn eigen fout na een stevige vrije trap van Bezus zelf nog rechtzette. Of hoe AA Gent er toch nog in slaagde om paars-wit te verrassen.

