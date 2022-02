Anderlecht eindelijk (voor even) verlost van Trebel: Lausanne neemt Fransman en deel jaarloon van 3 miljoen voor zes maanden over

Belgisch voetbal‘t Is gebeurd. Na talloze pogingen is Anderlecht - tijdelijk - verlost van Adrien Trebel (30). De Fransman wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Zwitserse Lausanne. Een overzicht van de lijdensweg.

3 miljoen euro.

Dat is het brutoloon dat Adrien Trebel sinds de zomer van 2018 opstrijkt bij Anderlecht. Het toenmalige sportieve bewind wilde de Fransman immers koste wat het kost aan boord houden – ondanks interesse uit Duitsland, Frankrijk en een akkoord met FC Porto.

Met als gevolg dat Trebel sindsdien de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis is.

Alleen bleef de ‘return on investment’ uit. En woog het riante salaris zwaar op de loonlast. Sinds mei 2019 ondernam Anderlecht verwoede pogingen om Trebel van de hand te doen.

Leest u even mee...

In mei 2019 beslissen sportief directeur Michael Verschueren en Vincent Kompany dat grootverdiener Trebel in de zomer die volgt absoluut moet vertrekken. Niet alleen zijn loon, maar ook zijn openlijke steun aan zijn makelaar Mogi Bayat lijken voor de buitenwereld de redenen. In werkelijkheid vindt Kompany Trebel ‘gewoon’ niet sterk genoeg.

Trebels ex-club Nantes, waar Bayat kind aan huis was, toont interesse, net als het Griekse PAOK en Olympiakos. Op het einde van de mercato lonkt ook het Midden-Oosten.

Maar tot een deal komt het niet.

Parameters volstaan niet

Op een nieuwe kans bij Vincent Kompany lijkt Trebel hoe dan ook niet te moeten rekenen. Hoewel de RSCA-coach hem te pas en te onpas uit de hoed tovert, vertoeft hij grotendeels in de B- of C-kern.

Tussendoor loopt de Fransman ook nog knieblessures op, wat maakt dat hij geopereerd moet worden. Een ferme streep door de rekening van Anderlecht, dat in de winter van 2020 zo goed als rond is met Al Shabab over een huur met aankoopoptie. De overgang ketst af.

Begin vorig seizoen raakt Anderlecht – na nieuwe talloze geruchten over onder meer Nantes – alweer niet af van Trebel. De club beslist dan maar om hem een nieuwe kans te geven in de hoop zijn waarde wat op te krikken. Tot hij een tweede knieletsel oploopt en weer onder het mes moet.

In de play-offs komt Trebel een laatste keer boven water, maar bij het begin van dit seizoen is het over en out. Trebels fysieke parameters volstaan niet voor Kompany, de Fransman verdwijnt definitief naar de B-kern. Een transfer is evenwel opnieuw een lastige klus. Trebel voelt zich thuis in België en is niet zo tuk op het buitenland, terwijl Anderlecht geen concurrenten wil versterken.

Paars-wit moest de rit nog zes maanden uitzitten, maar gisteren kwam dan toch de langverwachte (tijdelijke) oplossing. Het Zwitserse Lausanne, voorlaatste in de competitie, neemt Trebel voor zes maanden over en betaalt een deel van zijn loon. Een aankoopoptie hebben de Zwitsers evenwel niet. Trebel ligt nog tot medio 2023 onder contract.

Bakkali? Uitzweten

De overgang van Trebel is zowat het enige dat we deze mercato van Anderlecht konden noteren. Paars-wit gelooft in de huidige kern en heeft de middelen momenteel niet om een grote slag te slaan. CEO Peter Verbeke probeerde de voorbije maand nog wel om een oplossing te vinden voor Zakaria Bakkali, die andere overbodige grootverdiener, maar die missie mislukte. Anderlecht moet de laatste zes maanden van Bakkali’s contract, met jaarloon van 1,2 miljoen euro, uitzweten. Belofte-aanvaller Mohamed Guindo (18) vertrekt wel. Hij tekende in de Italiaanse Serie C bij FC Pro Vercelli.

