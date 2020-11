Anderlecht deed het op de counter, Kompany: “Bij mandekking is balletje rondspelen onmogelijk”

RSCA maakte het verschil op een counter. Niet hoe Vince in eerste instantie Anderlecht wil laten voetballen. “Onze bedoeling is om altijd de bal te hebben. Maar als je ziet dat de tegenstander man tegen man speelt, is balletje rondspelen onmogelijk. Dan moet je andere opportuniteiten aanwenden. Dan gaat het niet om de vrije man, maar wel om de vrije ruimte en ik had vooral in de tweede helft het gevoel dat we bij een balverovering gevaarlijk konden zijn. Dat deden we goed.”